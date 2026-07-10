În orașul din China în care au evadat mii de șerpi dintr-o fermă, oamenii trăiesc sub teroarea reptilelor. O femeie a murit

O femeie a murit după ce a fost mușcată de un șarpe, posibil o cobră. Foto: Xinhua/Getty Images via CNN Newsource

Un oraș cu aproximativ un milion de locuitori este sub asediul șerpilor. Deși pare a fi începutul unui film de groază, este realitatea din Hengzhou, un oraș din sudul Chinei, unde inundațiile provocate de un taifun au adus sute de șerpi pe străzi. În jur de 900 de șerpi înoată pe străzile care s-au transformat în canale navigabile, iar o femeie a murit după ce a fost mușcată de o cobră, relatează CNN.

Aproximativ 900 de șerpi, mulți dintre ei veninoși, sunt liberi după ce Taifunul Maysak a devastat regiunea, provocând inundații în care au murit până acum 39 de oameni.

O femeie a murit după ce a fost mușcată de un șarpe, posibil o cobră. Șarpele ar fi fost luat de ape și purtat în oraș de la una dintre fermele de reptile din zonă. Presa de stat de la Beijing relatează că mai multe persoane au fost mușcate.

When floods become a haven for predators! ? The terrifying side of the recent heavy rains in China... Snakes leaving their burrows and swimming through the floodwaters! ?? pic.twitter.com/AbjbZYwjSg — Nature (@NNaturalanimals) July 10, 2026

Imagini de coșmar au fost postate de localnicii orașului pe rețelele sociale. În clipurile video, se vede clar cum șerpii înoată pe străzi, cu capetele ridicate confortabil deasupra apelor ca niște periscoape veninoase.

Hundreds of snakes are plaguing villagers in the small village of Hengzhou in China, after heavy rain flooded a breeding farm and released the reptiles into the water.



? https://t.co/mQahudaXit pic.twitter.com/ktEIGFwwUS — The Telegraph (@Telegraph) July 9, 2026

Autoritățile chinezești au încercat inițial să minimalizeze pericolul, dar acum au emis avertizări localnicilor să nu se apropie de reptile. Echipe de capturare a șerpilor au fost capturate, iar spitalele își refac stocurile de antivenin și personalul medical se pregătește pentru un val de pacienți mușcați de șerpi.

Nu doar șerpii sunt liberi pe străzile inundate din Hengzhou. Două zebre, un bou cu cocoașă, trei ponei și doi măgari, printre altele, au evadat și ei după ce o grădină zoologică din regiune a fost inundată.

A pregnant zebra swept away by floodwaters in Guangxi was found wandering a nearby village. Torrential rains submerged Guigang Zoo, scattering all herbivores, drowning several big cats whose cages were locked "for public safety." pic.twitter.com/YI3GYyuLoC — Shanghai Daily (@shanghaidaily) July 8, 2026

Grădina zoologică privată Guigang a emis miercuri seara un avertisment de urgență, atenționând populația că unele dintre animalele scăpate, inclusiv struți, emu și ratoni, ar putea deveni agresive atunci când sunt speriate și rugând oamenii să anunțe dacă le observă.

Într-un interviu pentru presa locală Hongxing News, proprietarul grădinii zoologice, Yin Feifei, a declarat că angajații și-au riscat viețile pentru a securiza cuștile animalelor de pradă atunci când apele au crescut. Trei lei s-au înecat.

„Nu puteam să permitem prădătorilor să scape în timpul inundației și să creeze un risc suplimentar pentru siguranța oamenilor”, a spus el.

Peste 16.000 de porci au fost, de asemenea, luați de ape, potrivit presei locale chineze Shangyou News. Utilaje grele au fost folosite pentru a scoate porcii din apă.

Regiunea inundată e faimoasă pentru iasomie și...șerpi

Hengzhou se află în sud-estul regiunii Guangxi, pe o câmpie centrală relativ plată, înconjurată de munți și străbătută de peste 660 de râuri.

Orașul cu aproximativ un milion de locuitori este cunoscut în special drept „capitala iasomiei” din China. Aici floarea parfumată, folosită pentru ceai, este cultivată de 500 de ani.

Dar nu doar ceaiul a făcut faimoasă regiunea. În ultimele decenii, Hengzhou, alături de întreaga regiune Guangxi, a devenit un centru important pentru creșterea șerpilor.

Peste 100 de specii de șerpi au fost înregistrate în regiunea care se învecinează cu Vietnamul și are o mare diversitate de grupuri etnice. Localnicii consideră carnea de șarpe un aliment hrănitor, iar capturarea șerpilor pentru consum are o tradiție îndelungată.

Până în 2020, în Guangxi erau 20 de milioane de șerpi, cu peste 14.000 de ferme de creștere, potrivit unui raport al Guangxi Daily, publicație afiliată guvernului regional Guangxi.

În prezent, cei mai mulți oameni cresc șerpi pentru aplicații farmaceutice și biomedicale.

Cele mai crescute specii în zonă sunt cobrele și șerpii de șobolani comuni. În timp ce șerpii de șobolani nu sunt veninoși, mușcătura unei cobre poate fi mortală.

Autoritățile sunt în alertă

Însă ceea ce până acum a fost o industrie importantă pentru Hengzhou reprezintă în aceste zile o problemă majoră pentru autoritățile locale.

Due to heavy rainfall, floods have swept snakes into several villages in Guangxi. pic.twitter.com/jV2quoX8oi — China pulse ?? (@Eng_china5) July 7, 2026

Zhu, membru al unei echipe civile de capturare a șerpilor din Hengzhou, a declarat pentru publicația de stat Beijing News că echipa sa, formată din șapte sau opt persoane, a lucrat continuu timp de două zile, capturând în total între 2.000 și 3.000 de reptile.

„Am prins două sau trei mii în două zile – practic i-am eliminat pe toți”, a declarat el pentru Beijing News.

Zhu a explicat că, după inundații, șerpii caută adesea refugiu în locuri ascunse, precum colțurile caselor. Localnicii anunță echipa atunci când îi observă, iar șerpii capturați sunt predați specialiștilor pentru a fi eliberați în sălbăticie.

Un videoclip difuzat de presa de stat arată un bărbat urmărind un șarpe care înoată prin apele aduse de taifun, în timp ce alți oameni așteaptă cu plasele pregătite. În cele din urmă, un bărbat îmbrăcat într-o pelerină de ploaie roz aprins încearcă să se arunce asupra șarpelui înainte ca acesta să fie scos din apă de un alt bărbat.

Oamenii sunt auziți țipând și râzând de entuziasm în timp ce încearcă să prindă reptila.

Cu toate acestea, autoritățile avertizează că o mușcătură de șarpe poate fi fatală.

Localnicii au declarat pentru Beijing News că femeia care a murit după ce a fost mușcată nu a putut fi ajutată la timp, deoarece inundațiile au blocat drumurile.

„Am cerut ajutor, dar era prea târziu”, a spus un localnic pentru presa de stat.

Guvernul local a emis miercuri recomandări pentru locuitori. Aceștia au fost rugați să evite activitățile nocturne în aer liber, să stea departe de iarbă și iazuri, locuri în care șerpii sunt predispuși să apară în căutarea hranei și a unui adăpost după inundații.

„Cei mai mulți șerpi preferă mediile răcoroase și umede și, în general, nu atacă oamenii fără să fie provocați

Șerpii sunt, de asemenea, respinși de substanțele cu miros puternic; pulberea repelentă împotriva șerpilor poate fi presărată la intrările în case pentru a-i ține la distanță

Atunci când ies afară, oamenii ar trebui să evite zonele despre care se știe că sunt frecventate de șerpi sau să folosească un băț pentru a lovi vegetația și a îndepărta eventualii șerpi ascunși”, au precizat autoritățile în comunicatul citat de agenția de presă de stat Xinhua.

Spitalele locale au declarat că au suficiente rezerve de ser antivenin pentru a face față crizei, potrivit Xinhua, câtă vreme victimele mușcăturilor de șarpe primesc tratamentul la timp.

Pe măsură ce apele se retrag, nu este clar cât timp vor mai reprezenta un pericol sutele de șerpi și dacă vor fi capturați suficient de mulți între timp pentru a reduce riscul asupra oamenilor.