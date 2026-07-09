După șerpii scăpați de la fermă, 100 de animale de la o ZOO au fost luate de viituri, în China. Porci scoși cu excavatorul din apă

După șerpii scăpați de la fermă, 100 de animale de la o ZOO au fost luate de viituri, în China. FOTO: X

Cel puțin o sută de animale, printre care porci, zebre și struți, au scăpat de la o grădină zoologică din sudul Chinei, după ce spațiile în care erau adăpostite au fost avariate de inundațiile violente produse în regiune. Animalele au fost luate de ape, iar pe rețelele sociale au apărut imagini din timpul salvării lor din mijlocul viiturilor.

Ploile torențiale aduse de taifunul Maysak au provocat în ultimele zile inundații majore în regiunea Guangxi, soldate cu cel puțin 39 de morți și cu evacuarea a 130.000 de persoane.

When floodwaters left pigs stranded in southern China, rescuers brought in some heavy machinery.



A mechanical claw carefully lifted the animals to safety as flooding from Typhoon Maysak impacted the region. ?? pic.twitter.com/cNNjGd8D4s — AccuWeather (@accuweather) July 8, 2026

Viiturile au afectat și parcul zoologic Guigang, care a cerut miercuri ajutorul publicului pentru găsirea mai multor animale ieșite din țarcuri. Reprezentanții instituției au explicat că unele spații de adăpostire au fost distruse de "ploile torențiale neîntrerupte", scrie Agerpres.

Lista animalelor dispărute pare desprinsă dintr-o poveste despre Arca lui Noe: zebre, doi măgari, doi struți, doi emu, cinci mufloni, trei alpaca, doi ratoni nord-americani, nouă porci pitici, aproximativ zece papagali ara și 30 de păuni.

Guigang Zoo has released a full list of missing animals after the park was flooded:

? Zebras × 2 (1 pregnant, recovered)

? Sika deer × 9

? Peacocks × 30

? Macaws × 9 + dozens more parrots

? Pigs × 9, Porcupines × 4, Capybaras × 4…

If you see any, call — don't chase. https://t.co/fS3d7TRUdl pic.twitter.com/DuqNX5f4T9 — Shanghai Daily (@shanghaidaily) July 9, 2026

Într-un comunicat publicat de biroul local al Departamentului pentru Cultură, Sport și Turism, autoritățile au avertizat că unele dintre animalele aflate în libertate "ar putea fi speriate și potențial agresive". "Nu încercați să le capturați, să vă apropiați de ele sau să le provocați, întrucât ar putea fi periculos", a transmis grădina zoologică.

Potrivit unor imagini publicate săptămâna aceasta pe rețelele de socializare, în Hengzhou, un alt oraș inundat din provincia Guangxi, mai mulți localnici mergeau prin apa până la genunchi și încercau să prindă, cu mâinile goale sau cu plase, șerpi care pluteau la suprafață.

Aproximativ 800-900 de șerpi au scăpat luni dimineață dintr-o crescătorie inundată, a declarat Wu Zhi, președintele unui comitet local, citat de publicația oficială Red Star News.

Autoritățile din oraș "au consolidat imediat rezervele de materiale medicale și au luat măsuri de urgență pentru suplimentarea stocurilor de antivenin" la spitalul local, a relatat postul public de televiziune CCTV.