Imagini ca în Jurassic Park. Peste 900 de șerpi, inclusiv cobre, au scăpat de la o fermă, la inundațiile din China

3 minute de citit Publicat la 11:36 08 Iul 2026 Modificat la 11:39 08 Iul 2026

Cobră regală. Aproape 1000 de șerpi, inclusiv cobre, au scăpat din ferme inundate, în China. Foto: Getty Images

Aproximativ 900 de șerpi, inclusiv cobre, au scăpat de la o fermă avariată în urma inundațiilor în provincia Guangxi din China și au mușcat mai mulți localnici, relatează presa din statul comunist.

Administrația locală a confirmat că echipe de intervenție au fost mobilizate pentru a gestiona situația, potrivit Global Times.

Sub influența taifunului Maysak, provincia Guangxi s-a confruntat cu ploi torențiale de lungă durată, iar mai multe lacuri de acumulare din Hengzhou, au atins cote de urgență.

Marți, mai mulți utilizatori de internet au distribuit capturi de ecran și înregistrări video, conform cărora o fermă de șerpi din localitatea Dengwei, a fost distrusă de inundații, ceea ce a dus la eliberarea unui număr mare de șerpi.

Mesajele care însoțeau imaginile îi avertizau pe localnici să fie precauți.

Due to heavy rainfall, floods have swept snakes into several villages in Guangxi. pic.twitter.com/jV2quoX8oi — China pulse ?? (@Eng_china5) July 7, 2026

Alți utilizatori ai rețelelor sociale au afirmat că unii săteni rămași izolați au fost mușcați de șerpi și se confruntă cu lipsa asistenței medicale.

O fermă luată de ape, cu tot cu șerpi veninoși

"Incidentul s-a produs în dimineața zilei de 6 iulie. Conform estimărilor noastre preliminare, între 800 și 900 de șerpi au scăpat după ce ferma a fost luată de ape.

Până în prezent, (se știe că) un localnic a fost mușcat de un șarpe și primește îngrijiri de urgență la spital", a declarat Wu Zhi, un reprezentant al comunității din Dengwei, pentru Red Star News.

Un locuitor din Yunbiao, pe nume Shen, a declarat pentru CCTV.com că în întreaga localitate există ferme de șerpi, atât în zonele joase, cât și pe versanți.

Din cauza cedării digurilor pe lacurile de acumulare Liulan și Yunbiao, zonele joase au fost inundate, iar șerpii de la unele ferme au ajuns în împrejurimi.

Shen a confirmat că unii localnici rămași blocați au fost într-adevăr mușcați de șerpi și nu au putut primi la timp îngrijiri medicale, fiind izolați de ape.

Ce specii de șerpi sunt crescute în fermele luate de ape

Potrivit Global Times, în fermele din zonă sunt crescute în principal trei specii de șerpi: cobra, "șarpele rege" mâncător de șobolani și șarpele de apă.

Dintre aceștia, doar cobrele sunt veninoase.

Șerpii proveniți din fermele mici și dispersate situate în zonele joase au scăpat în număr mare.

Potrivit presei chineze, majoritatea șerpilor crescuți în regiune trăiesc în păduri montane și este probabil să moară dacă rămân scufundați în apă o perioadă îndelungată.

Un angajat al Biroului pentru Managementul Situațiilor de Urgență din Hengzhou a declarat pentru Global Times că instituția este la curent cu informațiile privind distrugerea unei ferme de șerpi și cazurile de localnici mușcați și că personalul aflat pe teren a fost deja informat.

Echipe de salvare au fost trimise la fața locului.

Oficialul citat a precizat că mai multe detalii vor fi comunicate printr-un anunț oficial.

Localnicii s-au mobilizat pentru capturarea șerpilor

Reprezentantul local Wu Zhi a declarat că, după incident, mai mulți locuitori din satele învecinate, neafectate de dezastru, au format în mod voluntar o echipă civilă pentru capturarea șerpilor.

Aceștia au intrat în zonele inundate și au verificat locuințele una câte una pentru a prinde șerpii și a preveni alte incidente.

"Membrii echipei folosesc în principal unelte și echipamente electrice de pescuit pentru a prinde șerpii. Majoritatea șerpilor au fost deja luați de ape. În prezent, doar un număr redus mai poate fi observat pe resturile plutitoare (...) Cei mai mulți dintre șerpii capturați până acum sunt șerpi de apă neveninoși", a spus Wu Zhi.

El a adăugat că autoritățile locale au emis deja avertismente prin care le solicită localnicilor fără experiență în capturarea șerpilor să nu încerce să îi prindă pe cont propriu.

"Dacă locuitorii descoperă un șarpe în locuință, trebuie să anunțe imediat comitetul satului, iar intervenția să fie realizată de personal specializat", a subliniat acest reprezentant.