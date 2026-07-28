Procurorul-șef din Palermo: Mafia italiană vrea să cumpere drone și muniție ajunse pe piața neagră din Ucraina

<1 minut de citit Publicat la 17:01 28 Iul 2026 Modificat la 17:01 28 Iul 2026

Maurizio de Lucia, procurorul-șef din Palermo (mijloc). sursa foto: Hepta

Mafia încearcă să achiziționeze drone militare asemănătoare celor folosite în războiul din Ucraina, a declarat marți procurorul-șef din Palermo, Maurizio de Lucia, notează Agerpres.

„Am descoperit arme prezentate ca având originea în Salento (regiunea Apulia), dar care proveneau, de fapt, din Balcani, din fosta Iugoslavie”, a declarat De Lucia în fața Comisiei parlamentare antimafia.

„Însă suntem conştienţi de interesul mafiei pentru arme mai sofisticate”, a adăugat el, semnalând atracția crimei organizate pentru armele „care au apărut pe piaţa neagră în timpul războiului dintre Rusia şi Ucraina”.

„Avem indicii privind achiziţionarea de muniţie destinată lansării din drone - arme împotriva cărora nu suntem pregătiţi să ne apărăm”, a afirmat procurorul italian, care avertizează că mafia încearcă „să reconstruiască un arsenal de înaltă calitate” atât la Palermo, cât și în alte zone.