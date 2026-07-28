Dunărea se apropie de un minim istoric. Debitul este aproape de nivelul din 1985

Cel mai mic debit al Dunării a fost consemnat în 1985, când fluviul avea la intrarea în țară 1.400 mc/s / sursă foto: Apele Române

Debitul Dunării continuă să scadă și va ajunge la începutul lunii august la aproximativ 1.500 de metri cubi pe secundă, de peste trei ori sub media multianuală pentru această perioadă, potrivit prognozei Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA). Din cauza nivelului redus al fluviului, restricțiile la irigații se mențin pe sectorul Călărași-Cernavodă, a transmis, marți, într-un comunicat de presă, Administrația Națională Apele Române.

Valoarea este de aproape trei ori mai mică decât media multianuală a lunii iulie, de 4.750 mc/s, și apropiată de nivelurile înregistrate în 2005. Cel mai mic debit al Dunării a fost consemnat în 1985, când fluviul avea la intrarea în țară 1.400 mc/s.

„În data de 4 august, debitele Dunării vor ajunge la intrarea în țară în jurul valorii de 1500 mc/s, conform prognozei INHGA. Cel mai mic debit înregistrat de Dunăre a fost în anul 1985 când aceasta avea la intrarea în țară 1400 mc/s”, se arată în comunicat.

Totodată, Reactorul 1 al Centralei Nucleare de la Cernavodă a fost oprit, ca măsură pentru menținerea în funcțiune a Reactorului 2.

„În prezent, din acest motiv, pe sectorul Călărași-Cernavodă, se mențin restricțiile la folosințe (irigații), respectiv treapta III de restricții, ceea ce înseamnă furnizarea apei cu debite reduse pentru irigații sau furnizarea apei într-un anumit interval orar. De asemenea, Reactorul I de la CNE Cernavodă a fost oprit, ca o măsură suplimentară de a menține în funcțiune Reactorul II”, potrivit Apele Române.

Potrivit Administrației Naționale „Apele Române”, seceta severă persistă în întreg bazinul hidrografic al Dunării și nu există indicii că situația se va îmbunătăți în perioada următoare.

„Fenomenul de secetă accentuată se menține în zone vulnerabile din regiunile Crișanei, Olteniei, Munteniei, Dobrogei și Moldovei. Astfel, mai multe sectoare de râuri prezintă fenomene de secare, precum și debite sub cel minim necesar asigurării resursei de apă pentru folosințele de irigații.

Nu sunt impuse restricții în ceea ce privește alimentarea cu apă a populației, coeficientul de umplere în principalele 40 de lacuri, volumul de apă fiind suficient pentru asigurarea fără restricții a alimentării cu apă în sistem centralizat”, a mai transmis instituția.

Debitul Dunării la intrarea în România a scăzut, în weekend, la cel mai redus nivel înregistrat din 1996 până în prezent. Situația a obligat autoritățile să limiteze folosirea apei pentru irigații și a afectat parțial transportul naval și activitățile turistice de-a lungul fluviului.