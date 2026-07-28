Dunărea a secat, navele sunt în pericol. Un vas de croazieră a eșuat în zona localității Gârla Mare, din cauza nivelului scăzut al apei

1 minut de citit Publicat la 14:49 28 Iul 2026 Modificat la 15:00 28 Iul 2026

Navă eșuată pe Dunăre. Foto: Captură Antena 3 CNN

O navă de croazieră, care opera sub pavilion elveţian și se deplasa spre Bulgaria, a eşuat pe Dunăre, în noaptea de luni spre marți, în apropierea unei localităţi din Mehedinţi, cu aproape 240 de oameni sunt la bord. Din primele informații, vasul a eşuat din cauza nivelului extrem de scăzut al fluviului.

La bord se află 186 de pasageri și 52 de membri ai echipajului, fără ca vreuna dintre persoanele aflate pe navă să fie în pericol. Conform informațiilor transmise de autorități, nava efectuase anterior formalitățile de control la intrarea în România.

Primele date indică faptul că vasul a rămas blocat într-o zonă cu adâncime redusă, din cauza nivelului scăzut al Dunării.

Autoritățile navale, dar și Poliția de Frontieră, monitorizează situația și coordonează operațiunile necesare pentru repunerea navei pe linia de plutire. Nava nu a suferit avarii, iar pasagerii și echipajul sunt în siguranță, nefiind necesară evacuarea acestora.

Potrivit Radio România Oltenia, nava de pasageri Wiking Ullur a eșuat în zona kilometrului fluvial 817+500, în zona localității Gârla Mare, în timp ce se deplasa spre orașul Vidin din Bulgaria.

„În data de 28.07.2026, orele 00.45, am fost informați de către ofițerul de serviciu de la Oficiul de Căpitănie Calafat, că nava de pasageri a eșuat în afara șenalului navigabil, la Km.flv. 817+500 (amonte de loc. Cetate), la malul românesc al Dunării.

S-a încercat dezeșuarea navei cu mijloace proprii, dar manevra nu a reușit. În zonă se află nava tehnică Concordia, care aparține AFDJ, care face măsurători ale nivelului apei, pentru a găsi soluții pentru dezeșuarea acesteia.

Conducătorul navei VIKING ULLUR nu a raportat alte probleme. Pasagerii și membrii echipajului sunt în siguranță și navigația în zonă se desfășoară normal”, a transmis Căpitănia Zonală Drobeta-Turnu Severin.

Debitul Dunării la intrarea în România a scăzut, în weekend, la cel mai redus nivel înregistrat din 1996 până în prezent. Situația a obligat autoritățile să limiteze folosirea apei pentru irigații și a afectat parțial transportul naval și activitățile turistice de-a lungul fluviului.