Polonia respinge minciunile lui Putin: "Nu am formulat și nu formulăm revendicări teritoriale în Ucraina"

1 minut de citit Publicat la 16:43 28 Iul 2026 Modificat la 16:43 28 Iul 2026

Președintele rus Vladimir Putin. Sursa foto: Getty Images

Varşovia a respins, marți, afirmaţia preşedintelui rus Vladimir Putin conform căreia Polonia ar revendica părţi din vestul Ucrainei, informează agenția de presă germană DPA, citată de Agerpres.

"Polonia nu a formulat nicio revendicare teritorială împotriva Ucrainei, nu formulează în prezent nicio revendicare şi nu intenţionează să o facă în viitor", a transmis marţi Ministerul polonez de Externe.

Dimpotrivă, Polonia recunoaşte pe deplin integritatea teritorială şi suveranitatea Ucrainei în cadrul graniţelor sale definite legal şi recunoscute la nivel internaţional, a precizat instituția citată.

"Insinuările Moscovei cu privire la presupusele planuri de anexare a teritoriilor vestice ale Ucrainei, inclusiv de către Polonia, constituie o tentativă grosolană de dezinformare", a concluzionat diplomaţia poloneză.

Varşovia este printre cei mai puternici susţinători ai Ucrainei în războiul pornit de Rusia în 2022.

DPA amintește că afirmațiile recente ale președintelui rus despre revendicările teritoriale ale vecinilor Ucrainei vin pe fondul tensiunilor sporite dintre Varşovia şi Kiev.

Aceste tensiuni au la bază o dispută istorică privind masacrarea cetăţenilor polonezi de către naţionalişti ucraineni în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

Putin încearcă să agite apele la Varșovia și la Kiev

Duminică, Putin a susţinut, din nou, că Ucraina este "divizată politic" de râul Nipru.

"Ucraina de pe malul stâng (estic) a fost întotdeauna considerată nu doar pro-rusă, ci şi parte a Rusiei", a declarat el la Sankt Petersburg.

Din această perspectivă, afirmaţiile lui Putin se extind mult dincolo de teritoriile din estul şi sudul Ucrainei pe care Rusia le-a declarat deja anexate, comentează DPA

Înainte de Al Doilea Război Mondial, mari părţi din ceea ce este acum vestul Ucrainei, inclusiv oraşul Liov, aparţineau Poloniei.

Partea de sud a regiunii ucrainene Odesa era românească, iar regiunea Transcarpatia are o minoritate maghiară semnificativă, amintește agenția de presă germană.