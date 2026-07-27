Putin susține că Ucraina va pierde teritoriile din vest. "Ce a aparținut odinioară României, Poloniei și Ungariei le va reveni"

Președintele rus Vladimir Putin susține că Ucraina va pierde teritoriile din vest. Foto: Profimedia Images

Președintele rus Vladimir Putin a susținut că Ucraina va pierde, "mai devreme sau mai târziu", teritoriile din vestul țării și a afirmat că regiunile care au aparținut cândva României, Poloniei și Ungariei vor reveni acestor state, scrie Ukrainska Pravda. Declarațiile, făcute în fața unor militari ai Marinei ruse, au fost însoțite de noi afirmații potrivit cărora Rusia ar fi fost "singurul garant" al integrității teritoriale a Ucrainei și că războiul se va încheia cu victoria Moscovei.

Putin a declarat că Ucraina își va pierde, "mai devreme sau mai târziu", teritoriile din vestul țării, susținând totodată că malul stâng al Ucrainei a fost dintotdeauna parte a Rusiei și că în prezent ucrainenii "s-au certat între ei". Afirmațiile au fost făcute duminică, în cadrul unei întâlniri cu militari ai Forțelor Navale ruse și au fost preluate de agenția rusă de stat TASS și de canalele Telegram pro-Kremlin Vy slushali mayak și Smotri.

În discursul său, Putin a reiterat narativul Kremlinului potrivit căruia Rusia nu ar fi agresorul în războiul din Ucraina, susținând că Moscova a fost "forțată" să lanseze ceea ce numește în continuare "operațiunea militară specială" pentru a pune capăt unui conflict care, în opinia sa, ar fi fost declanșat de Occident și de autoritățile de la Kiev.

Liderul rus a afirmat, fără a prezenta dovezi, că regiunile din vestul Ucrainei au fost "dăruite" de Iosif Stalin în cadrul unui stat unitar și a susținut că acestea vor reveni, în cele din urmă, țărilor cărora le-au aparținut în trecut.

"Sunt convins că, mai devreme sau mai târziu, Ucraina va pierde aceste teritorii din vest. Ceea ce a aparținut cândva Poloniei, Ungariei și României va reveni, mai devreme sau mai târziu, în mod istoric, la locul său. Poate nu mâine, nu poimâine, poate peste un an, doi, zece sau cincisprezece ani", a declarat Putin.

Președintele rus nu a explicat în ce condiții sau prin ce mecanism ar urma să se producă o asemenea schimbare teritorială.

Totodată, Putin a susținut că Rusia ar fi fost "singurul garant" al integrității teritoriale a Ucrainei, în ciuda faptului că Moscova a anexat ilegal Crimeea în 2014 și a revendicat ulterior alte patru regiuni ucrainene, după invazia la scară largă lansată în februarie 2022.

"A existat un singur garant al integrității teritoriale a Ucrainei, iar acela a fost Rusia. Dar ei au considerat că este necesar și avantajos să declare Rusia drept inamic și să afirme că rușii nu sunt un popor constitutiv în Ucraina. Este o absurditate totală", a spus liderul de la Kremlin.

În aceeași intervenție, Putin a reluat și tezele sale istorice privind formarea Ucrainei, afirmând că "malul stâng al Ucrainei a fost întotdeauna considerat nu doar orientat spre Rusia, ci parte a Rusiei". El a susținut că Vladimir Lenin ar fi inclus Donbasul în componența Ucrainei și că, în prezent, Rusia trebuie "să readucă lucrurile pe făgașul lor istoric".

Putin a declarat, de asemenea, că războiul se va încheia inevitabil cu "înfrângerea inamicului și victoria Rusiei".

Liderul de la Kremlin a încercat totodată să transmită că în Ucraina nu mai există unitate politică, afirmând că liderii ucraineni "s-au încăierat între ei ca păianjenii într-un borcan", împărțind banii "furați de la poporul ucrainean" sau primiți de la sponsorii occidentali, în timp ce unii ar fi fugit în străinătate, iar alții s-ar fi întors ulterior.

Declarațiile lui Vladimir Putin repetă o serie de afirmații istorice și politice promovate de Kremlin, respinse în mod constant de Ucraina și de statele occidentale, care consideră invazia rusă o încălcare gravă a dreptului internațional și a suveranității Ucrainei.