Coșmar pentru echipajul unui distrugător SUA în Marea Chinei de Sud: Patru zile fără curent, aer condiționat, toalete și apă potabilă

USS Benfold, un distrugător din clasa Arleigh Burke echipat cu rachete ghidate, se afla într-o misiune de rutină în Indo-Pacific. FOTO: Profimedia Images

Un distrugător al Marinei SUA echipat cu rachete ghidate a petrecut luna trecută patru zile fără toalete funcționale, servicii de alimentație și aer condiționat, în căldura sufocantă din Marea Chinei de Sud, după ce nava de război a rămas fără energie electrică, scrie CNN.

Incidentul s-a produs din cauza unei defecțiuni tehnice la bordul navei, a declarat Flota a 7-a a SUA într-un comunicat pentru CNN, reprezentând un nou eșec într-un moment în care cresc îngrijorările privind presiunea tot mai mare asupra Marinei SUA din cauza războiului din Iran și a angajamentelor globale.

USS Benfold, un distrugător din clasa Arleigh Burke echipat cu rachete ghidate, se afla într-o misiune de rutină în Indo-Pacific, pe 24 iulie, când a avut loc o „avarie tehnică ce a implicat generatoarele”, a declarat comandorul Matthew Comer, purtător de cuvânt al Flotei a 7-a.

Benfold face adesea parte din grupul de atac care însoțește USS George Washington – portavionul care se îndreaptă în prezent spre Orientul Mijlociu pentru a-l înlocui pe USS Abraham Lincoln, greu încercat în misiunile sale – însă se pare că nava se află încă în Asia.

USS Abraham Lincoln, care operează în apropiere de Iran, a început să rămână fără alimente și alte provizii, iar membrii echipajului sunt epuizați de participarea la războiul declanșat de președintele Donald Trump, susțin rudele militarilor, conform publicației britanice.

Pe lângă pierderea capacității de a se deplasa singură, nava de război de aproape 10.000 de tone a rămas fără servicii de alimentație, toalete, aer condiționat și apă potabilă, a declarat Comer.

„Nu au existat răniți în rândul echipajului, care a demonstrat reziliență, tenacitate, profesionalism și o fermitate de neclintit în modul în care a reacționat”, se arată în declarația lui Comer.

Comunicatul precizează că este în curs o anchetă pentru stabilirea cauzei penei de curent – raportată inițial de USNI News, care a precizat că aceasta s-a produs în Marea Chinei de Sud.

Incidentul are loc în timp ce Marina SUA este supusă unei atenții tot mai mari după apariția unor informații privind moralul scăzut și problemele de sănătate mintală la bordul portavionului Abraham Lincoln, aflat în Orientul Mijlociu, după ce acesta a petrecut peste 200 de zile fără o escală într-un port în timpul operațiunilor împotriva Iranului.

Analiștii și parlamentarii democrați au declarat că Marina SUA este suprasolicitată de cerințele războiului din Iran și de angajamentele globale ale Marinei.

Deși Comer nu a oferit o locație exactă în care s-a produs defecțiunea, temperaturile diurne din Marea Chinei de Sud, la sfârșitul lunii iulie, au fost în medie între 89 și 98 de grade Fahrenheit (32-37 de grade Celsius), potrivit înregistrărilor meteorologice.

Ce spune Marina SUA despre incident

Carl Schuster, fost căpitan al Marinei SUA, care a spus că a petrecut cândva aproximativ patru ore la bordul unui distrugător rămas fără energie în apropiere de Puerto Rico, a descris cum este o astfel de situație.

„Ar fi fost destul de stresant. Ofițerii responsabili de operațiuni erau îngrijorați de moralul echipajului și de problemele operaționale, inginerii se concentrau asupra modului în care puteau rezolva situația, iar navigatorul era preocupat de direcția în care eram purtați de curenți și de condițiile meteorologice care se apropiau. Echipajul era îngrijorat de vreme, mâncare și de ceea ce urma. Comandantul și secundul erau îngrijorați de toate acestea și de momentul în care urma să sosească ajutorul”, a spus Schuster.

„Vă pot asigura că patru ore în apele de la sud-est de Puerto Rico nu sunt nici pe departe la fel de stresante precum patru zile în Marea Chinei de Sud”, a adăugat el.

Marina a declarat că o a doua navă de război americană, crucișătorul cu rachete ghidate USS Robert Smalls, a furnizat mese gătite echipajului de pe Benfold în timpul penei de curent. Potrivit lui Comer, și alte nave din grupul de atac al portavionului USS George Washington, cu baza în Japonia, au oferit ajutor în cele patru zile în care Benfold a rămas fără energie, înainte de a fi remorcat spre Subic Bay, în Filipine, pentru reparații.

Reparațiile au fost finalizate pe 8 august, iar nava și-a reluat activitatea, potrivit comunicatului Marinei.

Grupul de atac al portavionului USS George Washington se îndreaptă spre Orientul Mijlociu pentru a înlocui grupul de atac al portavionului Lincoln, a declarat un oficial al Marinei pentru CNN. Însă Marina nu a precizat luni dacă Benfold a fost trimis împreună cu grupul de atac al portavionului Washington către apele din largul Iranului.

Observatorii navelor din Japonia au relatat că nava a ajuns acolo, potrivit USNI News.

Incidentul de la bordul Benfold este al doilea caz de pierdere a energiei electrice care afectează un distrugător al Marinei SUA în zona de responsabilitate a Comandamentului pentru Indo-Pacific – o regiune care se întinde de la apele din largul coastei de vest a SUA până la granița de vest a Indiei și de la Polul Nord până în Antarctica.

În luna mai, USS Higgins a rămas fără energie și propulsie timp de câteva ore în regiunea Indo-Pacific, a declarat la acea vreme un oficial american din domeniul apărării pentru CNN, după ce nava a suferit ceea ce Marina a numit o „avarie tehnică” la sistemul său electric. Oficialii nu au precizat unde s-a produs incidentul.

Distrugătoarele din clasa Arleigh Burke, precum Benfold și Higgins, sunt coloana vertebrală a flotei de suprafață a Marinei SUA, cu peste 70 de astfel de nave aflate în serviciu.

În funcție de configurație, navele cu o lungime de 500 de picioare și un deplasament de aproape 10.000 de tone au echipaje formate din 329 până la 359 de persoane.