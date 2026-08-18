"Un avertisment pe care România nu trebuie să-l ignore". Un oficial BNR sună alarma după ce investițiile străine s-au prăbușit cu 82%

Investițiile străine directe în România s-au prăbușit în primul semestru. Foto: Getty Images

Prim-viceguvernatorul Băncii Naționale a României, Leonardo Badea, a avertizat în legătură cu scăderea investițiilor străine directe (ISD) în semestrul I al anului 2026, comparativ cu perioada corespunzătoare a anului anterior, scrie marți Agerpres.

Oficialul BNR a precizat că, urmare a acestei evoluții, componenta care nu generează datorie se restrânge, iar finanțarea se deplasează către instrumente ce vor conduce la o creștere a datoriei externe.

"Nivelul semnificativ mai redus al ISD din semestrul I 2026 comparativ cu perioada corespunzătoare a anului anterior are trei explicații principale: prima este legată de distribuția dividendelor, iar efectele sale se vor corecta cel puțin parțial în a doua parte a anului, a doua ține de reducerea profitabilității operaționale (corelată cu încetinirea economiei), iar cea de-a treia este asociată unei conjuncturi specifice.

Investițiile străine directe, alături de fondurile europene, contribuie la finanțarea deficitului de cont curent prin fluxuri care nu sunt generatoare de împrumuturi suplimentare, ceea ce este important din perspectiva sustenabilității echilibrelor macroeconomice.

Ca urmare a evoluțiilor descrise mai sus, pentru moment, componenta care nu generează datorie se restrânge, iar finanțarea se deplasează către instrumente ce vor conduce la o creștere a datoriei externe", a explicat Badea.

Banii europeni, o sursă care nu generează datorie, spune guvernatorul BNR

Potrivit acestuia, deciziile privind repartizarea profitului - cât se distribuie și cât se reinvestește - sunt sensibile la percepția asupra perspectivelor economice și la gradul de predictibilitate a cadrului în care operează companiile.

Din această perspectivă, evoluția consemnată în primul semestru transmite un semnal care nu poate fi ignorat.

"Pentru a inversa această tendință și a consolida credibilitatea în fața partenerilor internaționali, este necesar, în opinia mea, ca politicile guvernamentale să ofere repere certe, iar o măsură primordială este finalizarea și asumarea timpurie a bugetului pentru anul viitor", explică oficialul Băncii Centrale.

"Granturile europene au devenit pentru România una dintre sursele consistente de capital extern ce nu generează datorie, într-un context în care cealaltă sursă tradițională, investițiile străine directe, s-a comprimat semnificativ în perioada curentă. Maximizarea gradului de absorbție a acestora rămâne un obiectiv național prioritar", arată Badea.

BNR: Investițiile străine au scăzut cu 82% în primul semestru

Potrivit datelor publicate recent de banca centrală, investițiile străine directe ale nerezidenților au însumat, în primul semestru al anului 2026, 669 de milioane de euro, față de 3,72 miliarde de euro în perioada corespunzătoare din 2025, ceea ce echivalează cu o reducere de aproximativ 82%.

"Descompunerea pe componente a evoluției ISD în primul semestru al acestui an arată că toate cele trei componente au contribuit la scădere: din cele aproximativ 3,05 miliarde de euro cu care semestrul I 2026 se situează sub perioada corespunzătoare din 2025, circa 1,2 miliarde provin din profiturile reinvestite, 0,75 miliarde din participațiile la capital, iar 1,1 miliarde din creditele intra-grup.

Totodată, concentrarea evoluției în trimestrul al doilea este evidentă. În acest interval, fluxul total al investițiilor nerezidenților a fost negativ, în cuantum de 521 milioane de euro, ceea ce reprezintă cel mai scăzut nivel trimestrial din 2013 și până în prezent", subliniază prim-viceguvernatorul BNR.