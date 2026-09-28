Oana Țoiu, despre vizita ambasadoarei SUA în Grecia la București: "A fost în afara unui mandat de reprezentare"

Ţoiu a subliniat că România are un interes să fie ţară de tranzit "pentru a asigura un angajament mai puternic al Statelor Unite ale Americii faţă de regiune". Sursa foto: Agerpres

Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, a precizat luni că pentru România Coridorul Vertical "este o prioritate", în contextul relatărilor publicate de Wall Street Journal privind posibile presiuni ale SUA pentru demiterea Guvernului Bolojan și al speculațiilor referitoare la contactele ambasadoarei SUA la Atena cu politicieni de la București. De asemenea, Oana Țoiu a spus că vizita în România a ambasadoarei SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle, a fost în afara unui mandat de reprezentare sau negociere.

"Pentru România este o prioritate Coridorul Vertical şi implicarea noastră ca ţară de tranzit din cel puţin două motive. Unul dintre ele ţine de susţinerea regiunii pentru a putea să scadă dependenţa de sursele de energie din Rusia. Asta este poziţia României de mai bine de patru ani de zile. Noi suntem una din primele ţări care au renunţat la importul de gaz rusesc şi de asemenea am susţinut ca toate celelalte ţări europene să facă acelaşi lucru, ca un mecanism de descurajare a războiului de la graniţa noastră", a menţionat ea, într-o conferință de presă, potrivit Agerpres.

Mandatul de reprezentare a Statelor Unite ale Americii în România este acordat ambasadorului SUA în România iar reprezentarea ţării noastre necesită avizul MAE şi aprobarea premierului, a declarat Țoiu.

"Mandatul de reprezentare a SUA este acordat ambasadorului SUA în România, Darryl Nirenberg. Sigur că am vorbit cu dumnealui în aceste zile. În ceea ce priveşte vizita ambasadoarei SUA în Grecia în România, a fost o vizită în cadrul unui format de eveniment al mediului de afaceri, deci practic în afara unui mandat de reprezentare, de negociere sau relaţii cu instituţiile statului român. De altfel, evenimentul la care se face referire e un eveniment de ordin privat, nu de ordin public", a explicat ea.

Ţoiu a subliniat că România are un interes să fie ţară de tranzit "pentru a asigura un angajament mai puternic al Statelor Unite ale Americii faţă de regiune".

În ceea ce priveşte achiziţia de resurse de energie, a reiterat poziţia "foarte clară" a României.

"Suntem în acest moment principalul producător din Uniunea Europeană de gaz natural. Cu finalizarea proiectului Neptun Deep anul viitor, volumul pe care România îl are pentru consumul propriu, cât şi potenţial pentru vânzarea către ţările din regiune creşte semnificativ, ceea ce înseamnă că susţinem diversificarea surselor de achiziţie de energie, atâta timp cât modelul economic justifică asta din perspectiva preţului şi a volumelor preconizate", a detaliat Oana Ţoiu.

Potrivit ministrului interimar de Externe, negocierile se poartă în cadru oficial.

"În relaţie cu România, pentru discuţiile oficiale privind piaţa de energie (...) persoanele care au avut acest mandat de-a lungul timpului cu care noi am discutat au fost secretarul de stat pentru Energie Chris Wright, cu care de-a lungul timpului România a avut peste două-trei întâlniri bilaterale, una dintre ele a fost şi cu prezenţa preşedintelui Nicuşor Dan (...) şi ambasadorul SUA în România", a spus Ţoiu.

Astfel, a precizat ea, orice reprezentant al statului român, dacă vrea să avanseze o discuţie oficială, trebuie să ceară un mandat formal iar mandatele formale de negocieri pornesc de la ministerele de linie, au nevoie de avizul MAE şi de aprobarea premierului României.

"În afara formatelor oficiale, discuţiile private nu ar trebui să atingă poziţii de negociere ale statului român, dincolo de conversaţii care sunt similare conversaţiilor care se pot desfăşura oricând şi în spaţiul public", a afirmat Oana Ţoiu.

Precizările lui Siegfried Mureşan

Premierul desemnat, Siegfried Mureşan, a transmis luni referitor la informaţiile potrivit cărora SUA ar fi fost implicate în demiterea Guvernului Bolojan că preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, trebuie să spună ce s-a discutat la întâlnirea din martie cu ambasadoarea Statelor Unite în Grecia.

"Nu ştiu dacă au complotat, dar am văzut şi eu acel film cu domnul Grindeanu şi câţiva colegi de-ai săi de partid cu doamna ambasador şi cred că e util pentru fiecare ascultător de-al nostru să vadă acel film, fiindcă nu aşa arată un om politic care reprezintă cu cinste România pe plan internaţional. Într-adevăr, are ceva aer de complot şi e evident că domnul Grindeanu şi colegii săi din PSD trebuie să ne spună ce au făcut, ce au discutat şi ce scopuri au urmărit la acele întâlniri şi dacă vin şi ne vor spune că au luat doar prânzul între două avioane private e un răspuns insuficient. Chestiunea e extrem de serioasă. Evaluarea mea este că în presa internaţională relatările sunt doar la început, fiindcă din ce am văzut sunt foarte mulţi formatori de opinie internaţionali care discută subiectul şi mă tem că e doar la început. Ca atare, avem nevoie de claritate, mai ales din partea reprezentanţilor statului român care au fost implicaţi în astfel de discuţii", a declarat Mureşan la Digi FM.

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a respins duminică acuzaţiile privind existenţa unei înţelegeri între politicieni români şi Statele Unite pentru îndepărtarea lui Ilie Bolojan din funcţia de prim-ministru şi a susţinut că acesta a fost demis ca urmare a modului în care a guvernat.

"Tentativa de manipulare legată de o aşa-zisă conspiraţie împreună cu americanii pentru a-l îndepărta pe incompetentul Bolojan este din categoria conspiraţiilor cu pământul plat. Atât mai poate propaganda de dreapta! Să stârnească hohote de râs. Lucrurile sunt însă mult mai simple: pe Bolojan nu l-au dat jos nici americanii, nici ruşii, nici illuminati şi nici vreun alt ordin secret, ci l-au demis peste 88% dintre români pentru că a guvernat foarte prost şi a dus România în gard", a scris Grindeanu pe Facebook.

El a menţionat că susţine Parteneriatul strategic dintre România şi Statele Unite, pe care le consideră "cel mai important" aliat al ţării în NATO, dar şi apartenenţa la Uniunea Europeană.

Deputatul USR Alexandru Dimitriu a anunţat că le-a făcut plângere penală pentru trădare social-democraţilor Sorin Grindeanu şi Bogdan Ivan, dar şi liderului AUR, George Simion.

"Le-am făcut plângere penală pentru trădare lui Grindeanu, Simion şi Ivan. Să fie cercetaţi pentru că au negociat cu o putere străină aservirea şi subminarea economică a României. Povestea asta nu poate rămâne aşa. Când statul român ajunge să fie penetrat la vârf şi preşedinţi de partide vând suveranitatea şi securitatea economică a României, chiar suntem în faţa unui act de trădare pedepsit de legea penală", a scris el sâmbătă pe Facebook.