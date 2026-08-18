S-a aflat de ce s-au ciocnit în aer două elicoptere care stingeau incendii. Concluziile anchetei după tragedia de lângă Atena

O posibilă problemă de coordonare a operațiunilor aeriene ar fi contribuit la accidentul din 2 august, când două elicoptere Agusta Bell care participau la stingerea unui incendiu de vegetație din Grecia s-au ciocnit în aer. FOTO: Colaj FOTO X Breaking Aviation News & Videos

O posibilă problemă de coordonare a operațiunilor aeriene ar fi contribuit la accidentul din 2 august, când două elicoptere Agusta Bell care participau la stingerea unui incendiu de vegetație din Grecia s-au ciocnit în aer, scrie Ekathimerini.

La bordul fiecărui aparat se aflau câte două persoane. Unul dintre echipaje a supraviețuit, însă pilotul danez Rune Kyndal și ofițerul grec de legătură și translator Aristotelis Damigos și-au pierdut viața.

După accident, pompierii au lansat o operațiune de salvare, iar cele două echipaje au fost găsite și transportate la spital. Informațiile obținute de la autoritățile de pompieri și de la poliție indică însă existența unei posibile breșe în coordonarea elicopterelor care acționau în zonă.

Potrivit unor surse, ofițerul Serviciului de Pompieri care coordona aeronavele în zona Psatha a plecat cu aproximativ 15 minute înaintea accidentului. Acesta s-a deplasat într-o altă parte a frontului de incendiu pentru a interveni în cazul unei reaprinderi periculoase.

Un ofițer superior din cadrul Serviciului de Pompieri a explicat că responsabilitatea coordonării aeronavelor îi revenea unui oficial aflat la bordul elicopterului special destinat acestei misiuni. "El ia deciziile", a precizat ofițerul.

BREAKING: Two ‌firefighting helicopters have collided ​while tackling ​wildfires in a region ‌west of ​Athens.



A ⁠search ⁠and rescue operation is under way in ⁠the Psatha ​area, according to Greece's ​fire ​department.



The crew members of one of the helicopters involved in… pic.twitter.com/vCsFmOJark — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) August 2, 2026

Elicopterul de coordonare s-ar fi aflat însă în apropiere de Vilia, într-o altă zonă a incendiului. Din această poziție, echipajul său nu putea vedea ce se întâmpla la Psatha.

Semne de întrebare privind coordonarea au fost ridicate și de membrii echipajului care a supraviețuit. Aceștia le-au spus anchetatorilor de la Serviciul Omoruri că au primit de la "Flacăra", numele de cod al coordonatorului aerian, ordinul de a arunca apa imediat după ce elicopterul din fața lor se îndepărta.

Supraviețuitorii au afirmat că nu au văzut și nici nu au fost informați despre prezența unui al treilea elicopter, cu care s-au ciocnit. "Inițial, am crezut că am lovit cablurile", le-au declarat ei polițiștilor.

Accidentul s-a produs în timpul intervenției la un incendiu izbucnit în regiunea Beoția. Flăcările au distrus aproximativ 11.000 de hectare și s-au extins până în vestul regiunii Attica.

La ordinul procurorului, cazul este anchetat de Serviciul Omoruri. Trei experți au fost desemnați să analizeze comunicațiile radio dintre echipaje, imaginile care surprind coliziunea și epavele elicopterelor.

Familiile celor două victime au deschis o acțiune în justiție împotriva tuturor persoanelor care ar putea fi considerate responsabile pentru producerea accidentului, fie prin acțiunile lor, fie prin faptul că nu au intervenit corespunzător.

Un oficial al Ministerului pentru Criza Climatică și Protecția Civilă a precizat că echipajele elicopterelor au, la rândul lor, obligația de a verifica vizual dacă în apropiere se află alte avioane, pentru a evita coliziunile.