Ce se află în spatele incendiilor devastatoare din Grecia: Rețeaua electrică ar avea legătură cu 75% din suprafețele arse

Rețeaua s-a dezvoltat de-a lungul mai multor decenii, cu materiale, producători și specificații tehnice diferite. Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia Images

Datele preliminare ale anchetatorilor greci care investighează incendiile de vegetație arată că incidentele asociate rețelelor de transport al energiei electrice din țară reprezintă aproximativ 75% din suprafețele arse în Grecia în acest an, potrivit Kathimerini.

„Rețeaua necesită întreținere, la fel cum o mașină necesită revizii. Dacă lucrurile necesare nu sunt făcute, aceasta poate continua să funcționeze, dar nu știi pentru cât timp și cu ce nivel de siguranță”, a declarat pentru Kathimerini un tehnician cu experiență, întrebat despre starea rețelei electrice a Greciei, despre care se crede că este responsabilă pentru incendiile devastatoare recente din Attica, Creta și Arta, în vestul Greciei.

Operatorul rețelei electrice, DEDDIE, a susținut că doar 1% dintre incendiile de vegetație înregistrate în 2025 au fost atribuite rețelei electrice, în timp ce cifra corespunzătoare în Statele Unite este de 3%.

Cu o lungime de 253.865 de kilometri, rețeaua electrică a Greciei ar putea, teoretic, să înconjoare Pământul de peste șase ori. La aceasta sunt conectate 167.316 stații de transformare de medie și joasă tensiune, care alimentează 7,67 milioane de utilizatori, în timp ce peste 9,1 GW de capacitate instalată din surse regenerabile de energie (SRE) au fost deja integrate.

Cifrele ilustrează amploarea provocării. DEDDIE trebuie să gestioneze o rețea în mare parte îmbătrânită, care în prezent este conectată la mii de unități de producție descentralizată, de la instalații fotovoltaice mici și medii până la instalații de producție pentru autoconsum.

Rețeaua s-a dezvoltat de-a lungul mai multor decenii, cu materiale, producători și specificații tehnice diferite. Persoane familiarizate cu bazele de date tehnice ale administratorului susțin că există încă lacune în identificarea geografică și tehnică precisă a unor stâlpi de electricitate, cabluri, transformatoare și chiar stații de transformare.

Această problemă ridică o întrebare fundamentală: dacă nu cunoști cu certitudine vechimea, tipul, starea sau chiar locația exactă a fiecărui element al rețelei, cum decizi care dintre acestea trebuie inspectat mai întâi și care trebuie înlocuit? Importanța unei cartografieri complete și actualizate a rețelei electrice devine și mai mare în cazul unei avarii sau al unui incendiu de vegetație. Informațiile geografice precise pot influența timpul de intervenție, viteza cu care o secțiune a rețelei poate fi izolată și cooperarea cu Pompierii.

Experții ridică, de asemenea, întrebări cu privire la gestionarea vegetației din jurul stațiilor de transformare și al liniilor de medie tensiune. DEDDIE spune că efectuează lucrări de curățare și toaletare a vegetației ca parte a planului său de prevenire a incendiilor.

Experții indică soluții tehnologice moderne, precum drone, senzori și dispozitive de transmisie a datelor în timp real, astfel încât DEDDIE să poată monitoriza evoluția vegetației, iar echipele să poată interveni preventiv. În unele cazuri, tăierea vegetației poate fi făcută chiar și cu sisteme robotizate, așa cum se întâmplă deja în parcurile de energie regenerabilă.

„Cel mai interesant lucru este că există studii potrivit cărora resturile pot fi valorificate sau vândute ca materie primă pentru utilizări industriale, cum ar fi producția de biochar, putând chiar să genereze venituri pentru DEDDIE, în loc să rămână pe teren ca material combustibil”, a declarat un expert pentru Kathimerini.

Tehnicienii care cunosc modul de funcționare al DEDDIE identifică o altă problemă în modul în care sunt efectuate inspecțiile rețelei. În ultimii ani, lucrările considerate esențiale pentru prevenție și întreținere au fost transferate către companii private care nu au întotdeauna experiența și expertiza necesare în ceea ce privește defecțiunile rețelelor electrice și comportamentul unor astfel de materiale. Potrivit acestora, DEDDIE este obligată, în baza cadrului actual, să inspecteze întreaga rețea în fiecare an, din octombrie până în mai, și să înregistreze necesitățile care trebuie acoperite înaintea sezonului incendiilor. Este un proces solicitant. Este nevoie de un tehnician cu experiență pentru a recunoaște chiar și semne vizuale de uzură sau defecțiune la componente care se pot transforma în surse de pericol.

Aceștia atrag însă atenția că „nicio rețea, indiferent cât de bine este întreținută, nu poate exclude complet izbucnirea unui incendiu provocat de factori externi”. Un fulger sau chiar contactul unei păsări mari cu linia electrică poate, în anumite condiții, să provoace o scânteie și un incendiu. Cu toate acestea, „trebuie să facem diferența între o întreținere deficitară, care poate duce la o sută de incidente, și o întreținere corespunzătoare, care le poate limita la două sau trei și permite detectarea lor imediată”.

Resursele umane reprezintă o altă problemă. Potrivit acelorași surse, personalul tehnic al DEDDIE a fost redus la aproximativ 3.000 de angajați, în condițiile în care în trecut, când necesitățile rețelei erau mult mai mici, numărul acestora era de 14.000. În prezent, DEDDIE are în total 5.418 angajați, în timp ce, potrivit acelorași estimări, numărul persoanelor angajate prin intermediul contractorilor este de multe ori mai mare.