Germania discută introducerea protecției climei în Constituție, după seceta extremă. În coaliția lui Merz au apărut disensiuni

2 minute de citit Publicat la 09:41 18 Aug 2026 Modificat la 10:02 18 Aug 2026

Propunerea prevede un „plan național de acțiune împotriva căldurii”. FOTO: Profimedia Images

În timp ce o mare parte a Europei se confruntă cu un val de căldură, un grup de miniștri germani vrea să consacre protecția climei în Constituție, un plan care a stârnit luni opoziție chiar din interiorul guvernului, scrie Euractiv.

Dezbaterea se intensifică într-un moment în care oamenii de știință din domeniul climei spun că încălzirea globală accentuează seceta și incendiile de vegetație, scade nivelurile râurilor și amenință recoltele din cea mai mare economie a Europei.

Miniștrii Partidului Social-Democrat (SPD, de centru-stânga), partener junior în coaliția de guvernare alături de conservatorii cancelarului Friedrich Merz, susțin modificarea Constituției pentru a îmbunătăți colaborarea cu autoritățile locale și regionale în ceea ce privește adaptarea la schimbările climatice.

Propunerea SPD, care are patru pagini și a fost consultată de AFP, ar consacra în Constituția Germaniei, cunoscută sub numele de Legea Fundamentală, o „misiune comună pentru adaptarea la schimbările climatice și protecția naturii”.

Propunerea prevede, de asemenea, un „plan național de acțiune împotriva căldurii”, modificări ale legislației privind urbanismul și ale normelor de construcție, precum și noi prevederi în legislația muncii pentru a aborda condițiile de lucru la temperaturi foarte ridicate.

Opoziție în rândul CDU/CSU pentru introducerea protecției climei în Constituție

Însă membri importanți ai blocului conservator CDU/CSU al lui Merz se opun ideii, avertizând asupra costurilor potențiale. Klaus Mack, vicepreședintele grupului parlamentar al CDU, nu a respins categoric ideea, dar și-a exprimat scepticismul în declarații pentru AFP.

El și-a exprimat îngrijorarea cu privire la posibilele implicații fiscale, precum și la modul în care ar urma să fie împărțite responsabilitățile între ministere.

„Doar o propunere concretă va arăta dacă are sens modificarea Legii Fundamentale”, a declarat Mack pentru AFP.

Purtătorul de cuvânt al CDU pentru politica climatică, Mark Helfrich, a declarat pentru Politico că partidul „nu este convins” de ideea unei noi finanțări comune.

Surse din SPD de la Berlin au declarat că propunerea are rolul de a pregăti dezbaterea care va avea loc în cadrul unei reuniuni viitoare a miniștrilor cabinetului, programată în această lună.

Critici pentru Merz

Organizațiile de mediu și-au exprimat în mare parte sprijinul pentru propunerea SPD privind clima și l-au criticat pe Merz pentru că nu și-a prezentat propriul plan pentru combaterea secetei, caniculei și deficitului de apă.

„Această vară a fenomenelor extreme arată că Germania este nepregătită pentru valurile de căldură care ne lovesc cu o frecvență tot mai mare, pe fondul intensificării crizei climatice”, a declarat Barbara Metz, șefa Environmental Action Germany, pentru grupul media RND.

Metz a spus că propunerea „trebuie să se traducă acum în acțiuni concrete; nu poate rămâne doar un alt exemplu de declarații de bune intenții”.

Sprijinul conservatorilor lui Merz ar fi esențial pentru ca propunerea SPD privind clima să avanseze, întrucât modificarea Legii Fundamentale necesită o majoritate de două treimi în parlament.

Disputa privind planul de protecție climatică apare în contextul unor tensiuni tot mai mari în cadrul CDU/CSU, partidul cancelarului Friedrich Merz. La puțin peste un an de la preluarea mandatului, în interiorul partidului au început să apară discuții despre oportunitatea înlocuirii sale din funcția de cancelar. Merz nu consideră însă că poziția sa este în pericol la revenirea din vacanță.

Modificarea Constituției este „premisa” pentru garantarea unor măsuri climatice pe termen lung, permițând Berlinului să finanțeze și să coordoneze proiecte în domenii pe care sistemul federal al Germaniei le rezervă în mod normal guvernelor locale și regionale, potrivit documentului SPD.

Verzii, aflați în opoziție, ar fi pregătiți să susțină ideea, a declarat pentru AFP Julia Verlinden, vicepreședinta grupului parlamentar al partidului.

Partidul de extremă stânga Die Linke a respins însă rapid propunerea, calificând-o drept „promisiuni goale”, în timp ce partidul de extremă dreapta AfD – care are poziții sceptice față de schimbările climatice – a respins categoric ideea.