Super-taifunul Ragasa: Cel puţin 14 morţi în Taiwan după ce un baraj s-a rupt. Cel mai ridicat nivel de alertă în Hong Kong

Super-taifunul Ragasa: Cel mai ridicat nivel de alertă în Hong Kong și Macau. FOTO: Agerpres

Ruperea unui lac de baraj în Taiwan a provocat moartea a cel puţin 14 persoane şi dispariţia a 124, au anunţat oficialii, după ce super-taifunul Ragasa a lovit insula cu ploi torenţiale şi a provocat pagube extinse în anumite părţi ale Asiei de Est, scrie CNN. Super taifunul se apropie acum de una dintre cele mai dens populate zone de coastă din lume, aducând rafale de vânt cu forță de uragan și ploi torențiale asupra orașelor din sudul Chinei, precum Hong Kong și Shenzhen.

UPDATE 10:30 Sute de zboruri au fost anulate pe aeroportul internațional din Hong Kong, școlile au fost închise, iar rafturile magazinelor au fost golite în mai multe orașe din China.

Aproape 1,9 milioane de persoane au fost evacuate în provincia Guangdong, motorul economic din sudul Chinei.

Furtuna, descrisă de meteorologi drept cea mai puternică de pe glob din acest an, înregistra viteze susținute ale vântului de 185 km/h și rafale de până la 230 km/h, potrivit agenției meteorologice filipineze Pagasa.

Știrea inițială: Ragasa, care în urmă cu câteva zile era cel mai puternic ciclon format în acest an la nivel global, a lovit mai întâi insulele îndepărtate din Filipine și regiunile muntoase ale Taiwanului. A lăsat în urmă un peisaj de distrugere, declanșând alunecări de teren, valuri uriașe și determinând evacuarea a peste un milion de oameni în sudul Chinei.

În estul Taiwanului, în județul Hualien, un lac s-a revărsat și a provocat o inundație masivă într-o localitate din apropiere. Cel puțin 12 persoane au murit, iar echipele de salvare căutau miercuri dimineață peste o sută de dispăruți.

Cel mai ridicat nivel de alertă pentru taifun în Hong Kong și Macao

Pe măsură ce furtuna se apropia de Hong Kong în zorii zilei de miercuri, vântul puternic a doborât copaci și a smuls schele de pe clădiri, cu rafale care au atins 168 de kilometri pe oră. Un reporter CNN aflat la fața locului a observat valurile mării spărgându-se de trotuarul din apropierea celebrului port al orașului.

Imagini difuzate pe rețelele sociale arătau valuri uriașe care spărgeau ușile de sticlă ale unui hotel de pe litoral, apa năvălind în lobby și trântind oamenii la pământ. CNN nu a putut verifica independent autenticitatea videoclipului și a solicitat un punct de vedere hotelului.

This happened at the Fullerton Hotel Ocean Park in Hong Kong a couple hours ago. I have never seen anything like this before.



I was up at 4 am taping my windows because water was just pouring in…



Ragasa is indeed a super Typhoon ?… pic.twitter.com/O59FJbGLsE September 24, 2025

Vânturile violente au determinat autoritățile din Hong Kong și Macao – unde locuiesc peste 8 milioane de oameni – să emită cel mai ridicat nivel de alertă pentru taifun. Școlile, companiile și transportul public au fost în mare parte suspendate. Observatorul din Hong Kong a avertizat că valurile de furtună ar putea atinge patru metri înălțime în unele zone.

Și alte orașe din sudul Chinei se pregătesc de impact. Provincia Guangdong a evacuat deja peste un milion de persoane până marți seara și a mutat peste 10.000 de nave în ape mai sigure. Aproximativ 38.000 de pompieri sunt mobilizați, potrivit agenției de presă Xinhua.

? Super Typhoon #Ragasa



?? Philippines: Made landfall in northern Luzon

—Winds up to 315 km/h

—3 dead, 10k+ displaced

—Power outages, storm surges & landslides reported



?? Hong Kong

—Typhoon Signal No. 8 issued

—Flights canceled, schools closed#HongKong #Philippines #sstvi pic.twitter.com/9j2KjnAXD3 — GlobeUpdate (@Globupdate) September 23, 2025

Deși dens populată și expusă, regiunea este bine pregătită. Orașele de pe această coastă se află frecvent în calea taifunurilor și au dezvoltat infrastructuri sofisticate pentru reducerea riscurilor, inclusiv o rețea de drenaj în valoare de 3,8 miliarde de dolari, care a salvat Hong Kong de inundațiile devastatoare ce altădată provocau pierderi de vieți și distrugeri masive.

Anul acesta este deosebit de agitat din punct de vedere meteorologic. Hong Kong se confruntă, în mod obișnuit, cu aproximativ șase taifunuri pe an, dar Ragasa este deja al nouălea înregistrat până acum, conform Universității Orașului din Hong Kong.

Taifunul – cunoscut și sub numele de Nando – a atins inițial pământul în nordul Filipinelor, având intensitatea unui uragan de categoria 5. Imaginile din satelit arătau un ochi al furtunii clar delimitat, înconjurat de un nor uriaș. Între timp, sistemul s-a mai slăbit ușor, însă în Filipine începe să se intensifice o altă furtună, denumită Opong, la scurt timp după trecerea lui Ragasa.

Până în prezent, în Filipine au fost raportate patru decese legate de ciclon, cazurile fiind încă în curs de verificare, potrivit agenției guvernamentale Philippine News Agency.