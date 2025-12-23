Cod galben de viscol emis de ANM pentru jumătate de țară. HARTA zonelor afectate și alte avertizări de vreme rea în vigoare

Cod galben de viscol emis de ANM pentru jumătate de țară FOTO: Getty Images

ANM a emis marți dimineață două avertizări de vreme rea, între care una cu cod galben de viscol valabilă pentru perioada de 24 decembrie, ora 12:00 - 25 decembrie, ora 20:00, pentru mai multe zone ale țării.

Prima avertizare, de intensificări ale vântului, cantități moderate de apă, ninsori temporar viscolite, strat de zăpadă, polei, răcire semnificativă a vremii, ger, intră în vigoare marți, la ora 18:00, și este valabișă până în dimineața de 26 decembrie.

În intervalul menționat, vor fi precipitații în cea mai mare parte a țării. La munte și în Moldova treptat vor predomina ninsorile. În regiunile sudice vor fi precipitații mixte, iar în Oltenia, Muntenia și în nordul Dobrogei, din noaptea de miercuri spre joi (24/25 decembrie) va ninge.

Cantitățile de apă vor fi de 5-15 l/mp, iar în Oltenia și în vestul Carpaților Meridionali, local vor depăși 25-30 l/mp și se va depune strat de zăpadă consistent (15-25 cm). Pe alocuri se va depune polei. În restul teritorulului vor fi precipitații mixte, slabe cantitativ. Pe parcursul zilei de joi (25 decembrie), aria precipitațiilor se va restrânge treptat către sud-vestul țării.



Totodată, în a doua parte a zilei de miercuri (24 decembrie) și până în seara zilei de joi (25 decembrie), vântul va avea intensificări în regiunile sud-vestice și sudice, cu viteze la rafală în general de 45...55 km/h, viscolind local și temporar ninsoarea. Izolat vor fi intensificări ale vântului și în celelalte regiuni.



Joi (25 decembrie) vremea se va răci semnificativ în sudul și estul țării, astfel că maximele vor fi cuprinse în general între -5 și 2 grade, iar noaptea, în Moldova și în estul Transilvaniei va fi ger (minime ce se vor încadra între -12 și -10 grade).

Cod galben de ninsori viscolite

Din data de 24 decembrie, ora 12:00, până pe 25 decembrie, ora 20:00, este în vigoare un cod galben de intensificări ale vântului, ninsori viscolite și strat de zăpadă, polei, zonele afectate fiind Dobrogea, Muntenia, Oltenia și sudul Banatului.



Temporar, vântul va avea intensificări în Dobrogea, Muntenia, Oltenia și sudul Banatului cu viteze de 50-70 km/h. În noaptea de miercuri spre joi (24/25 decembrie) și în prima parte a zilei de joi (25 decembrie) în Muntenia, sudul Olteniei și în nordul Dobrogei vântul va viscoli ninsoarea, iar vizibilitatea va scădea temporar sub 100 m. În Oltenia va continua să ningă viscolit până în seara zilei de joi (25 decembrie).



În vestul Carpaților Meridionali și în Oltenia se va depune strat de zăpadă cu grosimi cuprinse între 10 și 20 cm și izolat de peste 25 cm.



Pe alocuri se va depune polei și se va forma ghețuș.