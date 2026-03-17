Avertizare ANM: Cod galben de vânt în patru județe până joi seara

<1 minut de citit Publicat la 10:06 17 Mar 2026 Modificat la 10:17 17 Mar 2026

Meteorologii au emis o avertizare cod galben de vânt / Sursa foto: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, marți, o avertizare Cod galben de vânt, valabilă în mai patru județe, în intervalul 17 martie, ora 20.00 - 19 martie, ora 20.00.

Potrivit meteorologilor, temporar, vântul va avea intensificări, în noaptea de marți spre miercuri (17/18 martie) în sudul Banatului, miercuri (18 martie) în majoritatea regiunilor, iar joi (19martie) în Muntenia, Dobrogea și sudul Moldovei, cu viteze în general de 40...45 km/h.

În zona montană înaltă rafalele vor fi de 60...80 km/h.

COD GALBEN

Astfel, potrivit ANM, în intervalul 17 martie, ora 22:00 – 18 martie, ora 20:00, local în județul Caraș-Severin, vântul va avea intensificări cu viteze de 50...70 km/h. În Munții Banatului și vestul Carpaților Meridionali, rafalele

vor fi de 70...90 km/h.

COD GALBEN

De asemenea, în intervalul 18 martie, ora 10:00 – 18 martie, ora 17:00, local în județele Mehedinți, Dolj și Olt, vântul va avea intensificări cu viteze de 50...60 km/h.