"Domul de foc" continuă să sufoce Europa. Noi temperaturi record, în Franța și Marea Britanie. Cât va mai dura valul de căldură

3 minute de citit Publicat la 14:44 26 Mai 2026 Modificat la 14:44 26 Mai 2026

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Europa continuă să se confrunte cu un val neobișnuit de căldură pentru finalul lunii mai, după ce atât Franța, cât și Marea Britanie au înregistrat temperaturi record.

Franța a avut luni cea mai călduroasă zi de mai înregistrată vreodată, a anunțat agenția meteo din Hexagon, prognozând că marți va fi și mai cald, deoarece zone întinse din Europa sunt cuprinse de un "dom de căldură", ceea ce îi determină pe oficiali să emită avertizări sanitare și să impună restricții privind munca în aer liber. Guvernul francez a declarat că șapte persoane au murit în legătură cu valul de căldură, potrivit France 24.

Meteorologii francezi au declarat că se așteaptă la maxime de 33°C până la 36°C în anumite regiuni, adăugând că acest interval va persista probabil cel puțin până la sfârșitul săptămânii.

Specialiștii din Europa au avertizat marți asupra unei călduri excepționale, deoarece temperaturile record determinate de un „dom de căldură” împing temperaturile mult peste normele sezoniere pe întreg continentul.

Creșterea vine după o zi de luni cu temperaturi record, Franța înregistrând cea mai călduroasă zi din luna mai înregistrată vreodată, potrivit agenției sale meteo, iar Regatul Unit înregistrând, de asemenea, maxime fără precedent.

Un așa numit „dom de căldură” care rezultă dintr-o masă de aer cald din nordul Africii prinsă sub un sistem de înaltă presiune deasupra Europei de Vest determină temperaturi ridicate care sunt specifice de obicei de la mijlocul verii.

Restricții privind munca în aer liber au fost impuse în anumite părți ale Italiei, plajele din sud-vestul Franței s-au umplut mai devreme decât de obicei, iar fermierii au raportat recolte accelerate, deoarece temperaturile au depășit 30°C în întreaga regiune.

Temperaturile din Spania erau așteptate să atingă un vârf la sfârșitul acestei săptămâni, la 38°C, în timp ce unele părți din Italia au impus restricții privind munca în aer liber.

În Regatul Unit, agenția meteo Met Office a declarat că luni a fost cea mai caldă zi de mai înregistrată vreodată, temperaturile atingând 34,8°C la Kew Gardens, în sud-vestul Londrei - cu două grade peste maximul anterior.

„Această căldură ar fi excepțională în Regatul Unit chiar și la mijlocul verii, darămite în mai”, se spunea pe X.

Oamenii de știință spun că schimbările climatice induse de om fac ca evenimentele meteorologice extreme, cum ar fi valurile de căldură, secetele și inundațiile, să fie mai intense, ceea ce duce la depășirea mai frecventă a recordurilor de temperatură.

Avertismentul meteorologilor despre valul de căldură

Meteorologul de la Met Office, Greg Dewhurst, a declarat că creșterea temperaturilor extreme este „un bun indiciu al schimbărilor climatice în acțiune” și este mai probabil să devină „noua normă”.

Săptămâna trecută, consilierii climatici au avertizat guvernul britanic că țara a fost „construită pentru o climă care nu mai există” și l-au îndemnat să adapteze infrastructura precum școlile și spitalele pentru o planetă care se încălzește.

În 2022, temperaturile din Marea Britanie au depășit 40°C pentru prima dată de când au început înregistrările.

O temperatură record în luna mai, de 28,8°C, a fost înregistrată la două stații meteo din Irlanda: Killarney în sud-vest și Clonmel în sud, au arătat datele Met Eireann.

De cealaltă parte a Canalului Mânecii, agenția meteo Météo-France a declarat că, pentru Franța în ansamblu, „luni a fost cea mai fierbinte zi înregistrată pentru luna mai de când au început măsurătorile”.

Prim-ministrul francez Sébastien Lecornu urma să aibă o întâlnire joi cu miniștri cheie pentru a discuta pregătirile guvernului, șapte persoane raportate fiind decedate până acum în legătură cu valul de căldură, inclusiv cinci prin înec.

„Ceea ce pot spune astăzi este că au existat șapte decese legate direct sau indirect de căldură”, a declarat purtătorul de cuvânt al guvernului, Maud Bregeon, pentru postul de televiziune TF1.

Biroul lui Bregeon a declarat pentru AFP că incidentele de înec au avut loc în diferite zone din Franța, de la sud-estul orașului Lyon până la coasta Atlanticului.

Temperaturile ridicate de luni au determinat mulți oameni să se deplaseze pe plajele țării pentru a se răcori în apă, chiar dacă supravegherea salvamarilor nu va începe în multe zone decât în iulie.

Duminică, un bărbat a murit în timpul unei curse de alergare de 10 kilometri la Paris, au declarat serviciile de apărare civilă, în timp ce alți 10 au trebuit să fie duși la spital în stare critică după o cursă în suburbia capitalei, Maisons-Alfort, au declarat autoritățile.