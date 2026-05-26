Fostul ministru al Culturii acuză un fake-news despre transferul său la ORDA. ”Este angajat al SRTV, cu contractul de muncă suspendat”

Demeter Andras Istvan a demisionat luni din funcția de ministru al Culturii.

ERATĂ: Această știre a apărut inițial cu un titlu care spunea că ministrul demisionar Demeter Andras s-a transferat la ORDA. Informația este falsă, știrea și titlul au fost corectate în consecință.

Demeter Andras Istvan, care a demisionat luni din funcția de ministru al Culturii, acuză apariția unui document fals care circulă în spațiul public, în care se arăta că el ar fi cerut transferul pe o funcție de execuție la ORDA.

”Ministerul Culturii informează că nu a trimis nicio cerere către nicio instituție subordonată, solicitând transferul ministrului culturii pe o poziție de execuție. Ministrul Culturii, care și-a înaintat ieri demisia, este angajat al SRTV, cu contractul de muncă suspendat. Vă stăm, ca întotdeauna, la dispoziție pentru verificarea informațiilor publicate”, informează Ministerul Culturii, într-un comunicat.

Ministrul Culturii, Andras Demeter, a anunțat luni că a demisionat din funcție după o înregistrare apărută în spațiul public, în care îi este atribuit un limbaj licențios. Președintele UDMR, Kelemen Hunor, anunțase, anterior, pe pagina sa de Facebook, că îi cere lui Demeter să prezinte scuze, inclusiv comunității maghiare, și să plece din funcția de ministru.

Un site local a publicat o înregistrare audio atribuită lui András Demeter, în care acesta ar fi folosit un limbaj licențios, într-o discuție cu angajații de la Ministerul Culturii, din 2025, cărora le-ar fi povestit ce a vorbit cu o procuroare când a fost audiat într-un dosar care viza cumpărarea Radio Chișinău de către Radio România. La vremea respectivă, emisia în limba română a radioului public din Republica Moldova a fost salvată prin această achiziție, lucru pe care, într-un limbaj grosolan, a încercat Andras Demeter să îl transmită procuroarei, căreia i-a spus că dacă el, care este etnic ungur, nu ar fi ținut seama de interesul României, ”ar fi vândut radioul la ruși”.

2mnews a făcut publică o înregistrare audio în care ministrul Culturii, Demeter Andras Istvan (UDMR), ar fi declarat urmatoarele: „Zic: Doamna procuror, puteți să vă jucați cât vreți, dar dacă eu mă enervez, eu mă duc acum, că încă suntem în consiliul de administrație – toți ceilalți care am votat banii ăștia încă suntem în conducerea radioului -, mergem frumos, îi anunțăm pe ruși, vindem radioul cu 5 milioane (n.r. de euro), dumneavoastră nu mai aveți pretinsul prejudiciu, statul român va câștiga, va fi pe profit. Și îmi bag p**a în interesul național, pentru că eu sunt ungur!”, se aude pe înregistrarea audio.

Potrivit publicației, în înregistrarea realizată în noiembrie 2025, ministrul Culturii ar fi explict unor angajați ai Ministerului Culturii reacția pe care a avut-o în 2012, când Parchetul General l-a audiat într-un dosar de corupție care investiga o posibilă fraudă la Radio România în urma achiziției postului Radio Chișinău din Republica Moldova.