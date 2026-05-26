Compania Anthropic este acuzată că ar fi distrus milioane de cărţi pentru a antrena inteligenţa artificială

Compania Anthropic ar fi achiziționat în masă cantități mari de cărţi pentru a-l antrena pe chatbot-ul Claude. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Compania Anthropic este judecată în Statele Unite ale Americii, pentru că, potrivit unui grup de edituri, a folosit un număr imens de cărți pentru a-și antrena inteligența artificială Claude, încălcând astfel legile drepturilor de autor. Compania condusă de Dario și Daniela Amodei ar fi achiziționat în masă cantități mari de texte și apoi a comandat o companie specializată în „digitalizare de mare viteză, de înaltă calitate, la nivel industrial, cu scanere”, care, la rândul ei, „a fost de acord cu compania de reciclare să colecteze cărțile procesate”, conform documentelor prezentate la proces.

Sute de mii de cărți, poate chiar două milioane, au fost distruse după ce paginile lor au fost separate „cu grijă” de o „mașină de tăiat hidraulică”. O distrugere sistematică a textelor achiziționate și apoi introduse în sistem. Operațiunea „secretă” cu numele de cod „Proiectul Panama este încercarea noastră de a digitaliza distructiv toate cărțile lumii”, se arată într-un document intern Anthropic, adus în atenţia opiniei publice pentru prima dată în ianuarie de Washington Post și retipărit recent de Wired, relatează Corriere della Sera. „Vrem ca nimeni să nu știe că lucrăm la acest proiect.” Scopul era de a-l antrena pe chatbot-ul Claude să „scrie bine” în loc să imite „limbajul internetului de calitate inferioară”.

Nu se știe de unde provin cărțile. Inițial, s-a luat în considerare opțiunea de a investi în mai multe entități, inclusiv în Biblioteca Publică din New York și „o bibliotecă nouă care este cronic subfinanțată”, pentru a achiziționa cantități mari de texte. Un lanț de cărți second-hand bine-cunoscut, precum Strand, a fost, de asemenea, considerat ca furnizor al textelor. Nu este clar, însă, ce a ales în cele din urmă compania.

Operațiunile Anthropic au avut loc între 2023 și 2024, când Tom Turvey, un fost manager Google care a contribuit la crearea Google Books, a fost însărcinat cu supravegherea Proiectului Panama. În cele din urmă, în septembrie 2025, Anthropic a fost de acord să plătească 1,5 miliarde de dolari fără a admite încălcarea drepturilor de autor, echivalentul a 3.000 de dolari pentru fiecare lucrare presupus piratată.

În faza incipientă a procesului Anthropic, un judecător a decis în favoarea companiei deoarece utilizarea textelor era protejată de „utilizarea loială ”, utilizarea legitimă guvernată de legislația americană care permite utilizarea materialelor protejate prin drepturi de autor în circumstanțe specifice. Potrivit judecătorului William Alsup, utilizarea de către companie a fost „profund transformatoare” și, prin urmare, permisă de legislația americană, deoarece modelele „nu reproduceau pentru public elementele creative ale unei anumite opere și nici stilul expresiv identificabil al unui autor”.

Întrebarea care a rămas deschisă era tocmai dacă textele pe baza cărora să se antreneze inteligența artificială au fost achiziționate în mod legal. Achiziționarea de către Anthropic a unor cantități mari de cărți fizice face parte din acest proces.

Dar compania fraților Amodei nu este singura care s-a confruntat cu acuzații de piraterie. Alte companii importante, precum OpenAI, au fost, de asemenea, acționate în mod repetat în justiție pentru utilizarea imprudentă a operelor protejate de drepturi de autor pentru a-și antrena inteligența artificială. Meta, care a fost anterior dată în judecată din acest motiv, dar a fost salvată din cauza dovezilor insuficiente, s-a aflat din nou în centrul unui proces colectiv intentat de un grup de editori la începutul lunii mai. Companiile Elsevier olandeză, Hachette franceză, McMillan britanică și Cengage și McGraw Hill americane au intentat procesul la un tribunal federal din Manhattan, acuzând marile companii tehnologice că au piratat milioane din lucrările lor (de la non-ficțiune la romane) și le-au folosit pentru a antrena Llama, modelul lingvistic al Meta. Cuantumul daunelor solicitate de cei cinci editori în procesul colectiv este necunoscut.

Între timp, Meta a anunțat că este gata să lupte în instanță. „Inteligența artificială alimentează inovația revoluționară, productivitatea și creativitatea pentru indivizi și companii, iar instanțele au decis pe bună dreptate că instruirea inteligenței artificiale pe materiale protejate de drepturi de autor poate intra sub incidența utilizării loiale ”, a declarat un purtător de cuvânt al companiei. „Vom lupta cu fermitate împotriva acestui proces.”