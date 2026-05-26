Alaska a avut două zile de vineri la rând și a „pierdut” aproape două săptămâni din calendar într-o noapte, în 1867

Publicat la 14:28 26 Mai 2026

Alaska a fost cumpărată de SUA de la Imperiul Rus în 1867 cu 7,2 milioane de dolari

În octombrie 1867, locuitorii Alaskăi au trăit un fenomen care pare desprins dintr-o poveste despre călătorii în timp: s-au culcat într-o zi de vineri și s-au trezit tot într-o zi de vineri. Între cele două momente dispăruseră însă aproape două săptămâni din calendar.

Totul a început când Imperiul Rus a decis să vândă Alaska Statelor Unite pentru 7,2 milioane de dolari. Pentru americani, tranzacția reprezenta o oportunitate strategică de extindere și de consolidare a comerțului în Pacific. Pentru Rusia, Alaska devenise o colonie greu de apărat, izolată la mii de kilometri de Moscova, relatează Ifl Science.

Dincolo de aspectele politice și economice, transferul teritoriului a creat însă o problemă neașteptată - timpul.

La acea vreme, Rusia încă folosea calendarul iulian, introdus de Iulius Cezar cu peste 18 secole înainte. Statele Unite și mare parte din Europa adoptaseră deja calendarul gregorian, instituit în 1582 de Papa Grigore al XIII-lea, pentru a corecta erorile acumulate în calcularea anului solar.

Diferența dintre cele două sisteme era, în 1867, de 12 zile. Astfel, ceea ce în Statele Unite era 18 octombrie, în Rusia era încă 6 octombrie. Zilele săptămânii coincideau însă perfect: vineri rămânea vineri, indiferent de calendar.

Situația era complicată și mai mult de poziționarea Alaskăi față de Linia Internațională a Datei. Sub administrația rusă, Alaska fusese încadrată de partea asiatică a globului, ceea ce făcea ca teritoriul să împartă aceeași dată cu Rusia, deși geografic era mult mai apropiată de America de Nord.

După transferul către SUA, linia a fost mutată spre vest, până la Strâmtoarea Bering, iar Alaska a trecut oficial pe partea americană a globului.

Consecința a fost o ajustare simultană a calendarului și a fusului temporal.

Astfel, în noaptea transferului oficial, locuitorii Alaskăi s-au culcat vineri, 6 octombrie 1867, și s-au trezit vineri, 18 octombrie 1867. Unsprezece zile au dispărut instantaneu din calendar, fără ca ziua săptămânii să se schimbe.

Rusia avea să renunțe la calendarul iulian abia în 1918, după căderea țarului și venirea comuniștilor la putere. Ironia istoriei face ca faimoasa Revoluție din Octombrie 1917 să nu fi avut loc, de fapt, în octombrie. Conform calendarului gregorian folosit astăzi, evenimentele s-au desfășurat pe 7 noiembrie 1917.