VIDEO Poliția din California a făcut publice imaginile de la arestarea lui Britney Spears

1 minut de citit Publicat la 12:56 26 Mai 2026 Modificat la 13:34 26 Mai 2026

Când poliția s-a oferit să o îndepărteze de zona în care se adunau spectatorii, Britney Spears a refuzat inițial, susținând că este perfect capabilă să conducă. Sursa foto: Profimedia

Poliția din California a publicat imaginile surprinse de camera de bord, când a fost arestată Britney Spears, care a fost oprită pe 4 martie în comitatul Ventura sub suspiciunea de conducere sub influența alcoolului.

În videoclipul înregistrat în acea noapte, ofițerii au oprit mașina cântăreței după ce au observat-o cum se mișca haotic între benzi, relatează La Repubblica.

După ce au oprit-o, un ofițer a întrebat-o dacă a băut. „Am ieșit la dans”, a răspuns Britney Spears din interiorul vehiculului, în timp ce ofițerul i-a cerut permisiunea să-i verifice ochii pentru un test la fața locului.

Într-o altă scenă, vedeta pop le-a spus ofițerilor de poliţie că era „prima dată” când conducea noua ei mașină. Când poliția s-a oferit să o îndepărteze de zona în care se adunau spectatorii, Spears a refuzat inițial, susținând că este perfect capabilă să conducă.

„Îmi cunosc drepturile; nu am făcut nimic greșit”, a spus aceasta în videoclip. Filmările i-au surprins apoi pe poliţişti continuându-și verificările înainte de a o încătușa și a o transfera dintr-o mașină de poliție în alta.

Britney Spears a fost inițial acuzată de conducere sub influența alcoolului, dar ulterior a pledat vinovată pentru o acuzație minoră de conducere imprudentă, evitând astfel o perioadă de supraveghere mai lungă.