Britney Spears a fost pusă sub acuzare pentru conducere sub influența alcoolului și drogurilor

2 minute de citit Publicat la 16:20 01 Mai 2026 Modificat la 16:20 01 Mai 2026

Imagine de arhivă cu Britney Spears în 2019. Sursa foto: Getty Images

Britney Spears a fost pusă sub acuzare joi, în California, pentru conducere sub influența drogurilor și alcoolului, au declarat autoritățile, potrivit CNN.

Starul pop în vârstă de 44 de ani a fost acuzat de o singură infracțiune minoră (misdemeanor) de conducere sub influența combinată a alcoolului și a cel puțin unui drog, a anunțat Biroul Procurorului Districtual din comitatul Ventura.

Plângerea penală nu specifică ce tip de alcool sau droguri, ori ce cantitate, ar fi consumat Spears.

Spears, care între timp a început un tratament pentru abuz de substanțe, a fost arestată pe 4 martie după ce a fost oprită în trafic pentru că conducea rapid și haotic BMW-ul ei negru pe autostrada US 101, în apropierea locuinței sale, potrivit California Highway Patrol. Părea să fie sub influență, a efectuat o serie de teste de sobrietate în teren, a fost arestată sub suspiciunea de conducere sub influența unei combinații de alcool și droguri și a fost dusă la o închisoare din comitatul Ventura, au precizat autoritățile.

A fost eliberată pe cauțiune a doua zi. Poliția și-a finalizat investigația și a prezentat-o procurorilor pe 23 martie.

Un reprezentant a descris la acel moment acțiunile lui Spears drept „complet de neiertat” și a spus că ar trebui să fie „primul pas într-o schimbare întârziată de mult, necesară în viața lui Britney”.

Spears s-a internat voluntar într-un centru de tratament pentru abuz de substanțe la puțin peste o lună după arestare, a declarat reprezentantul ei.

Va avea opțiunea să pledeze vinovată și să primească 12 luni de probațiune

Punerea sub acuzare oficială (arraignment) este programată pentru luni. Deoarece este vorba despre o infracțiune minoră, nu va fi obligată să se prezinte în instanță, au spus procurorii.

Procurorii au declarat că dosarul va fi tratat conform protocolului standard pentru inculpați fără antecedente de conducere sub influență (DUI), fără accident sau vătămări și cu un nivel scăzut de alcool în sânge.

Luni, în instanță, lui Spears i se va oferi ceea ce este cunoscut în mod obișnuit ca un „wet reckless”, permițând inculpatului să pledeze vinovat și să primească 12 luni de probațiune, recunoașterea eventualei perioade deja petrecute în detenție, participarea obligatorie la un curs DUI și plata unor amenzi și taxe impuse de stat, au spus procurorii.

Această ofertă este frecventă, mai ales pentru inculpații care au demonstrat în mod independent motivația de a-și rezolva problemele și de a urma tratament, a precizat biroul procurorului.

Britney Spears s-a retras în mare parte din activitatea artistică

Fosta senzație pop adolescentină și fostă membră a „Mickey Mouse Club” a devenit o superstar definitorie a anilor ’90 și 2000, cu hituri precum „Toxic”, „Gimme More” și „I’m a Slave 4 U”. Majoritatea albumelor lui Spears au fost certificate platină, potrivit Recording Industry Association of America, iar două au obținut statutul de diamant: „… Baby One More Time” (1999) și „Oops! … I Did It Again” (2000).

Spears a devenit subiect de tabloide la începutul anilor 2000 și ținta atenției publice, în timp ce se confrunta cu probleme de sănătate mintală, iar paparazzi documentau detalii din viața ei privată.

În 2008, Spears a fost plasată sub tutelă judiciară (conservatorship), administrată în principal de tatăl ei și avocații acestuia, care i-a controlat deciziile personale și financiare timp de peste un deceniu. Aceasta a fost anulată în 2021.

De atunci, s-a căsătorit și a divorțat și a lansat un volum autobiografic de succes, „The Woman in Me”.

În ultimii ani, s-a retras în mare parte din activitatea artistică, lansând doar câteva single-uri în colaborare de la ultimul ei album complet, apărut în 2016.