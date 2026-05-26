Un zăcământ natural descoperit în rocile străvechi ale Canadei ar putea fi combustibilul viitorului

Publicat la 13:32 26 Mai 2026

Cercetătorii au identificat o sursă importantă de hidrogen natural în rocile străvechi de sub mina Kidd Creek din Ontario, Canada, unde gazul se eliberează constant de ani de zile prin foraje. Potrivit unui nou studiu, rezerva ar putea furniza anual suficientă energie pentru aproximativ 400 de locuințe și ar putea deveni o resursă locală valoroasă pentru reducerea dependenței de combustibili fosili.

Dacă hidrogenul va deveni disponibil pe scară largă pentru alimentarea rețelelor de transport și a sistemelor energetice ale lumii, el ar putea contribui semnificativ la reducerea cantității de dioxid de carbon eliberate în atmosferă. Marea problemă rămâne însă găsirea unor cantități suficiente din acest combustibil, scrie Scient Alert.

Tocmai de aceea, cercetătorii sunt entuziasmați de o posibilă sursă aflată sub mina Kidd Creek, din Ontario, Canada, unde hidrogenul natural se scurge de ani de zile prin foraje. Un nou studiu amplu a evaluat pentru prima dată, în detaliu, cât de extinsă ar putea fi această rezervă.

Geologii Barbara Sherwood Lollar, de la Universitatea din Toronto, și Oliver Warr, de la Universitatea din Ottawa, au prelevat mostre din 35 de foraje din jurul minei, până la o adâncime de 2,9 kilometri. În unele zone, concentrația de hidrogen și rata emisiilor au fost măsurate pe perioade de până la 11 ani.

Pe baza datelor obținute, cercetătorii estimează că această sursă ar putea furniza 4,7 milioane de kilowați/oră de energie pe an, suficient pentru a acoperi, în medie, necesarul energetic anual al aproximativ 400 de locuințe. Este o cantitate considerabilă de energie care nu ar mai trebui produsă prin alte mijloace.

„Datele acestui studiu sugerează că există oportunități critice, încă neexploatate, de a accesa o sursă internă de energie rentabilă, produsă de rocile aflate chiar sub picioarele noastre. În plus, aceasta oferă o resursă «fabricată în Canada», care ar putea sprijini centre industriale locale și regionale și le-ar putea reduce dependența de importurile de combustibili pe bază de hidrocarburi”, afirmă Sherwood Lollar.

Hidrogenul folosit drept combustibil nu produce emisii poluante, apa fiind singurul produs secundar

Problema este că obținerea lui în formă pură este costisitoare, consumă multă energie și implică adesea utilizarea combustibililor fosili, ceea ce îi diminuează parțial avantajele ecologice.

Soluția ideală ar fi identificarea unor surse naturale de hidrogen, cunoscut și ca hidrogen „alb”. Acestea ar putea reduce costurile de producție, dacă pot fi exploatate în mod economic. Deocamdată însă, nu se știe cu exactitate cât hidrogen natural există în subteran.

Acest element poate fi produs prin reacții chimice care au loc în rocile subterane și în apele subterane pe care acestea le conțin. De multă vreme se știe că hidrogenul este prezent sub mina Kidd Creek, însă noul studiu arată mai clar cât hidrogen produce de fapt zona și, foarte important, că producția se menține la un ritm constant în timp.

Pentru rețelele energetice, această stabilitate este esențială. Orice rezervă de hidrogen exploatată trebuie să fie viabilă pe termen lung, nu doar o acumulare temporară sau dificil de susținut.

Un alt avantaj este că rocile și condițiile geologice care favorizează producerea hidrogenului sunt adesea asociate și cu minerale foarte căutate. Dacă rezervele de hidrogen pot fi exploatate în zone unde activitatea minieră există deja, beneficiul economic ar fi dublu.

„Hidrogenul natural este produs în aceleași roci în care se găsesc zăcămintele de nichel, cupru și diamante ale Canadei, precum și în zone aflate în prezent în explorare pentru minerale critice precum litiu, heliu, crom și cobalt. Coexistența resurselor miniere cu producția și utilizarea hidrogenului reduce nevoia unor rute lungi de transport către piață, a stocării hidrogenului și a dezvoltării unei infrastructuri majore dedicate acestuia”, explică Oliver Warr.

Până acum, hidrogenul alb a fost în mare parte ignorat, fiind considerat mai degrabă un subiect de interes pentru microbiologii care studiază ecosistemele subterane și microorganismele care trăiesc acolo.

Noul studiu sugerează însă că sursele naturale abundente de hidrogen nu doar că există, ci ar putea deveni o resursă energetică utilă la nivel local sau regional, în zonele unde geologia și infrastructura se potrivesc.

„Există o cursă globală pentru creșterea disponibilității hidrogenului, cu scopul de a decarboniza economia și de a reduce costurile actualei economii a hidrogenului. Avem acum o înțelegere mai bună a viabilității economice a acestei resurse, care poate fi aplicată la cartografierea zăcămintelor de hidrogen din întreaga lume, atât a celor deja cunoscute, cât și a celor care urmează să fie descoperite”, spune Sherwood Lollar.