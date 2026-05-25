Numărul oamenilor care suferă de tulburări mintale s-a dublat faţă de 1990, arată un nou studiu

Potrivit studiului, tulburările mintale au devenit principala cauză de dizabilitate la nivel global, depășind bolile cardiovasculare, cancerul și afecțiunile musculo-scheletice. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Un studiu publicat în revista medicală "The Lancet" şi coordonat de Institutul pentru Indicatori și Evaluare a Sănătății (IHME) și Universitatea din Queensland, au ananalizat prevalența și impactul tulburărilor mintale în 204 de țări între 1990 și 2023. Numărul persoanelor care suferă de tulburări mintale aproape s-a dublat la nivel mondial din 1990 și afectează acum aproximativ 1,2 miliarde de oameni.

O pandemie de anxietate și depresie

Cercetarea descrie cel mai amplu studiu de până acum privind povara globală a tulburărilor mintale și arată cum anxietatea și depresia reprezintă acum o criză majoră de sănătate la nivel global. Potrivit autorilor, tulburările mintale au devenit principala cauză de dizabilitate la nivel global, depășind bolile cardiovasculare, cancerul și afecțiunile musculo-scheletice, relatează La Repubblica.

În 2023, aceste afecțiuni au reprezentat un total de 171 de milioane de DALY (ani de viață pierduți din cauza decesului prematur sau a dizabilității), echivalentul a peste 17% din totalul anilor trăiți cu dizabilitate la nivel mondial.

Rolul Covid și al inegalităților sociale

Anxietatea și depresia majoră se clasează pe locul unsprezece, respectiv cincisprezece, printre cele 304 cauze principale de boli și vătămări la nivel global luate în considerare în studiu. Cercetătorii au observat, de asemenea, o creștere accentuată observată după pandemia de COVID-19. Din 2019, numărul cazurilor de depresie majoră a crescut cu aproximativ 24%, iar cel al tulburărilor de anxietate a crescut cu peste 47%. Potrivit autorilor, consecințele psihologice ale pandemiei sunt agravate de factori structurali pe termen lung, cum ar fi sărăcia, nesiguranţa socială, violența, abuzul și reducerea relațiilor sociale.

„Aceste tendințe de creștere pot reflecta atât efectele persistente ale stresului legat de pandemie, cât și factorii structurali pe termen lung”, a observat Damian Santomauro de la Centrul pentru Cercetarea Sănătății Mintale din Queensland și autorul principal al studiului. „Abordarea acestei provocări va necesita investiții continue în sistemele de sănătate mintală, un acces sporit la îngrijire și acțiuni coordonate la nivel global pentru a sprijini populațiile cele mai expuse riscului.”, a mai adăugat acesta.