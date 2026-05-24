Un băiat de 15 ani a construit o broască ţestoasă-robot care detectează pericolele subacvatice cu o precizie de 96%

Publicat la 12:00 24 Mai 2026 Modificat la 12:00 24 Mai 2026

Invenţia i-a adus lui Evan Budz premiul întâi la EUCYS, desfășurat la Riga, anul trecut, și un premiu de 7.000 de euro. Sursa foto: Getty Images

Un băiat de 15 ani a construit o broască ţestoasă-robot care detectează pericolele subacvatice cu o precizie de 96%. Cea mai mare parte a dezvoltării proiectului a avut loc în piscina bunicilor, adâncă de puțin peste 2,4 metri, relatează Daily Galaxy. Evan Budz a câştigat primul loc la competiția European Union Contest for Young Scientists (EUCYS) cu invenția sa, învingând oameni de știință din 40 de țări.

Povestea invenţiei lui Evan Budz a început în timp ce se afla într-o excursie de camping în Ontario, Canada, când a observat cum o țestoasă aluneca prin apă cu mișcări aproape imperceptibile, fără a tulbura mediul din jur. Experiența l-a făcut pe adolescent să se gândească la modul în care un astfel de tip de deplasare ar putea fi folosit în cercetarea subacvatică. În câteva luni, el a construit un robot funcțional, potrivit sursei citate.

Dispozitivul creat de Evan Budz, numit "BURT" (Bionic Underwater Robotic Turtle), este un robot autonom inspirat de mecanica de înot a țestoaselor marine verzi. Acesta folosește inteligență artificială (AI) pentru a analiza mediul subacvatic și pentru a identifica amenințări ecologice. Iar în teste, a detectat fenomene simulate de albire a coralilor cu o acuratețe de 96%.

Proiectul i-a adus lui Evan Budz premiul întâi la competiţia EUCYS, desfășurată la Riga în septembrie 2025, și un premiu în valoare de 7.000 de euro. Anterior, el câștigase premiul pentru "Cel mai bun proiect" (Inovație) la Canada-Wide Science Fair 2025, eveniment la care au participat aproximativ 25.000 de concurenți din întreaga țară.

Un robot construit să se miște ca o broască țestoasă adevărată

Majoritatea dronelor subacvatice folosesc elice sau jeturi de apă cu presiune ridicată, care pot afecta ecosistemele fragile. Evan Budz a urmărit o soluție mai silențioasă și mai puțin invazivă, studiind modul de deplasare al țestoaselor marine prin materiale video și discuții cu specialiști de la un acvariu local.

Jurnaliştii de la Daily Galaxy au mai scris că adolescentul a proiectat BURT în SolidWorks, un software CAD 3D, și a imprimat singur componentele cu ajutorul unei imprimante 3D. Robotul are patru înotătoare, iar corpul său este format dintr-un tub acrilic ce găzduiește un microcomputer Raspberry Pi, care rulează modelele de detectare prin inteligență artificială și se ocupă de înregistrarea și transmiterea datelor.

Robotul urmează un traseu prestabilit, fără a avea nevoie de cabluri sau control de la distanță. Datele colectate sunt stocate și transmise prin sistemul Raspberry Pi. Ulterior, testele au fost extinse și în Lacul Ontario.

Pentru condiții de vizibilitate redusă, elevul de liceu a adăugat lumini frontale și un transductor ultrasonic pentru detectarea obstacolelor prin unde sonore de înaltă frecvență. Ulterior, el a dezvoltat și un sistem de imagistică holografică pentru analiza particulelor din apă, iar o rețea neuronală clasifică microplasticele.

Cea mai mare parte a invenţiei sale a avut loc în piscina bunicilor, adâncă de puțin peste 2,4 metri. Acolo, Evan Budz a creat un recif coralier simulat cu modele 3D și a programat robotul să recunoască semnele de albire a coralilor și speciile invazive, testând capacitatea de detecție într-un mediu controlat.

Pentru dispozitivul BURT, Evan Budz a primit și Ellison Scholars Award, care include o vizită complet finanțată la Universitatea Oxford.