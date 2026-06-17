The Independent: Pentagonul a folosit chatbot-ul Grok al lui Elon Musk ca să bombardeze două mii de ţinte în Iran, în 96 de ore

The Independent: Pentagonul a folosit chatbot-ul Grok al lui Elon Musk ca să bombardeze Iranul. Foto: Hepta

Administrația lui Donald Trump a apelat la chatbot-ul Grok al lui Elon Musk pentru a lansa mii de rachete în Iran, potrivit unui înalt oficial al apărării, citat de The Independent. Dezvăluirea a fost făcută într-un proces în care Colossus 2, cel mai mare centru de date pentru inteligență artificială din lume, dezvoltat de xAI, compania lui Musk, este acuzat că poluează prin turbinele sale pe gaz.

Şeful inteligenței artificiale al Pentagonului a declarat că funcționarea continuă a chatbot-ului este „o chestiune de securitate națională primordială” - și a fost folosit pentru a trage peste „2.000 de muniții asupra a 2.000 de ținte distincte în decurs de 96 de ore”.

Administrația Trump solicită unui judecător federal din Mississippi să respingă un proces intentat de NAACP, care susține că xAI-ul lui Musk încalcă Legea privind aerul curat prin operarea a zeci de turbine pe bază de gaz, în ciuda faptului că nu deține autorizații pentru acestea.

NAACP susține că xAI operează cel puțin 57 de turbine folosite pentru a alimenta centrul său de date Colossus 2, fără controalele de poluare impuse de Legea privind aerul curat.

Cum foloseşte Pentagonul chatbot-ul Grok

Grok, un chatbot cu inteligență artificială generativă dezvoltat de xAI, se numără printre cele patru modele de inteligență artificială „capabile în prezent să susțină aplicații de securitate națională”, potrivit lui Cameron Stanley, directorul general pentru inteligență digitală și artificială al Pentagonului.

Chatbotul este, de asemenea, unul dintre cele trei produse „echipate pentru a susține operațiuni critice pentru misiune” în contexte strict secrete, a scris Stanley.

Documentul pare a fi prima recunoaștere explicită din partea unui oficial al administrației că guvernul folosește inteligența artificială a lui Musk pentru a bombarda Iranul, alăturându-se altor câteva sisteme de inteligență artificială care au fost supuse unei examinări intense după ce atacurile conduse de SUA au ucis sute de civili, inclusiv copii.

Analiștii externi au sugerat că țintirea bazată pe inteligență artificială a Pentagonului - pe lângă eroarea umană care nu a reușit să verifice dacă hărțile țintelor erau actualizate - ar fi putut juca un rol în bombardament.

Operațiunea Epic Fury

Țintele pentru Operațiunea Epic Fury au fost identificate cu ajutorul sistemului Maven Smart System al Agenției Naționale de Informații Geospațiale, care folosește inteligența artificială pentru a afișa datele pe un tablou de bord pentru a sprijini oficialii în procesul lor decizional.

Aceste produse de inteligență artificială nu creează în mod explicit ținte, ci funcționează în cadrul Maven pentru a identifica potențiale puncte de interes pentru informațiile militare.

În documentele depuse luni la instanță, Pentagonul a declarat că se bazează pe modelul Grok Gov al xAI, o serie de produse concepute pentru a funcționa cu agențiile federale, cu caracteristici „care nu se regăsesc în niciun alt model de inteligență artificială de frontieră”, potrivit lui Stanley.

Pentagonul ar fi „sever” afectat de o hotărâre judecătorească care împiedică „implementarea, rafinarea și modernizarea” xAI în întregul Pentagon, potrivit Departamentului de Justiție.