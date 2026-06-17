Situația cheltuielilor de apărare în Europa. Polonia alocă o pondere mai mare din PIB decât SUA

Cheltuielile pentru apărare în rândul statelor europene membre NATO au ajuns la cel mai ridicat nivel de după Războiul Rece. FOTO: Getty Images

Cheltuielile pentru apărare în rândul statelor europene membre NATO au ajuns la cel mai ridicat nivel de după Războiul Rece, iar țările aflate cel mai aproape de Rusia cheltuiesc cel mai mult. Totuși, continentul este împărțit între statele din prima linie, care se îndreaptă rapid spre un nivel de 5% din PIB, și un grup mare de țări care fac doar minimul necesar, scrie Euronews.

Pentru prima dată, fiecare stat membru al UE care face parte și din NATO a atins în 2025 ținta alianței de 2% din PIB pentru apărare.

Însă o privire mai atentă asupra cifrelor arată un continent împărțit în două. Câteva state din prima linie accelerează puternic investițiile, în timp ce un grup mare de țări se limitează la pragul minim.

În același timp, aproximativ 40% din cheltuielile pentru echipamente militare merg către furnizori din afara UE, potrivit unui raport recent al Oxford Economics.

Guvernele europene cheltuiesc pentru apărare mai mult decât în orice alt moment de după Războiul Rece. Cu toate acestea, creșterea capacității militare este mai mică decât sugerează cifrele mari privind bugetele.

Membrii europeni ai NATO au majorat cheltuielile de apărare cu 14% în 2025, până la aproximativ 739 de miliarde de euro. Este cea mai abruptă creștere din anii 1950, potrivit datelor SIPRI citate de Euronews în aprilie. În ansamblu, statele UE membre NATO au cheltuit 2,5% din PIB pentru apărare, cu 0,4 puncte procentuale mai mult într-un singur an.

Țările europene care se reînarmează cel mai rapid

Dar țările baltice, Polonia și Danemarca sunt mult înaintea celorlalte, fiecare alocând peste 3% din PIB, potrivit NATO. Pe primul loc se află Polonia, care a cheltuit 4,48% din PIB pentru apărare în 2025. Este mai mult decât dublul vechiului prag și cel mai ridicat nivel din alianță, chiar peste Statele Unite, care au alocat 3,22%, potrivit estimărilor NATO.

FOTO: NATO

În urma Poloniei se află un bloc de state din prima linie, Lituania, cu 4%, Letonia, cu 3,73%, și Estonia, cu 3,38%. Modelul este clar. Țările de pe flancul estic al NATO, aflate mai aproape de Rusia, domină clasamentul.

Țările nordice formează următorul grup. Danemarca a ajuns la 3,22%, Finlanda la 2,77%, iar Suedia la 2,51%. Finlanda și Suedia au renunțat la generații de nealiniere militară și au intrat în NATO doar în ultimii trei ani. Grecia, care cheltuiește în mod tradițional mult pentru apărare din motive legate mai degrabă de Turcia decât de Moscova, se află la 2,85%.

Oxford Economics se așteaptă ca acest grup, Polonia, țările baltice și statele nordice, să continue să conducă ritmul, iar mai multe dintre ele sunt deja pe o traiectorie credibilă către 5% din PIB până în 2035.

"Creșterea cheltuielilor pentru apărare a devenit unul dintre puținii factori pozitivi de creștere în Europa, într-o perioadă marcată de șocuri negative continue. Vedem această tendință ca fiind una durabilă, mai ales datorită stimulului fiscal german, care va genera efecte pozitive asupra cererii și în alte țări ale UE", a spus Tomas Dvorak, economist la Oxford Economics.

Țările care fac doar minimul necesar

Apoi există grupul statelor aflate la baza clasamentului.

Un număr surprinzător de mare de țări membre au ajuns în 2025 aproape exact la pragul de 2% și nu au mers mai departe.

Italia a alocat 2,01%, Franța 2,05%, iar Spania, Belgia, Portugalia, Cehia și Luxemburg au rămas exact la 2%.

Slovenia, Croația, Slovacia, Bulgaria și Ungaria sunt foarte aproape de același nivel, între 2,02% și 2,06%.

Unele țări au început deja să reducă ritmul. În Ungaria și Cehia, cheltuielile de apărare ca pondere în PIB chiar au scăzut anul trecut.

Pentru 2026, Oxford Economics estimează că UE, în ansamblu, va adăuga doar 0,1 puncte procentuale, ajungând la 2,6% din PIB. Ar fi aproape o stagnare, după un an în care Germania, Italia și Spania au adăugat fiecare aproximativ o jumătate de punct procentual.

Potrivit Oxford Economics, cheltuielile pentru apărare au crescut în 2025 puțin mai rapid decât se estima, iar o parte mai mare din bani a rămas în Europa decât se anticipase. Totuși, o parte din această creștere ține de regulile contabile, nu de o creștere reală a capacității militare.

Cifrele NATO sunt raportate chiar de state și sunt înregistrate pe bază de plăți efective, notează economiștii Tomas Dvorak și Nicola Nobile. Asta înseamnă că plățile în avans pentru comenzi pe mai mulți ani pot umfla cifrele cu mult înainte ca echipamentele să fie livrate.

Noua țintă include chiar și o componentă de 1,5% pentru infrastructură "legată de apărare", fără o definiție clară. Oxford Economics indică dovezi anecdotice potrivit cărora unele guverne încearcă să prezinte proiecte civile, precum spitalele, drept cheltuieli militare.

Partea solidă a creșterii a venit în principal din achizițiile de echipamente. Doar echipamentele au generat aproximativ 0,5 puncte procentuale din creșterea totală de 0,9 puncte procentuale a cheltuielilor de apărare raportate la PIB din 2021 încoace. Acestea reprezintă acum aproximativ o treime din total, față de un sfert în urmă cu cinci ani.

Ținta de care aproape nimeni nu este aproape

Calculul dificil ține de ceea ce cere noul obiectiv.

Summitul de la Haga a stabilit o țintă generală de 5% din PIB până în 2035, dintre care 3,5% trebuie să meargă către apărarea de bază. Raportat la acest prag de 3,5%, aproape întreg continentul este în urmă. Media NATO în 2025 a fost de 2,76% din PIB.

În afară de Polonia, Lituania și Letonia, care depășesc deja ținta de bază, fiecare mare economie europeană ar trebui să majoreze cheltuielile de bază cu între 1 și 1,5% din PIB. Italia, Spania, Belgia, Portugalia, Cehia și Luxemburg ar trebui să adauge fiecare câte 1,5 puncte procentuale.

Unde ajung, de fapt, banii

Pentru industria europeană, întrebarea decisivă nu este doar cât se cheltuiește, ci unde ajung banii. Iar o parte mare dintre ei nu ajunge la fabricile europene.

Oxford Economics estimează că aproximativ 40% din cheltuielile UE pentru echipamente militare sunt importuri din afara blocului comunitar.

Cu alte cuvinte, aproape doi din fiecare cinci euro cheltuiți pentru echipamente de apărare ajung la furnizori din afara UE.

Această scurgere de bani este concentrată în domeniile în care Europa nu poate încă produce la scară mare: arme cu rază lungă de acțiune, sisteme de apărare aeriană cu rază lungă, sisteme de avertizare timpurie și detectare, transport tactic, avioane stealth de generația a cincea și drone mari. Europa depinde și de microcipuri importate și riscă să rămână în urmă în domeniul inteligenței artificiale folosite pe câmpul de luptă.

"Europa are un sector complex de producție pentru apărare, dar capacitatea inițială redusă și lipsurile în anumite tehnologii și capabilități dezvoltate local fac ca o parte importantă a echipamentelor militare să fie importată", a spus Dvorak.