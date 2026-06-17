Reuters: Rusia oferă Indiei acces la unul dintre cele mai mari zăcăminte de pământuri rare din lume

1 minut de citit Publicat la 23:39 17 Iun 2026 Modificat la 23:39 17 Iun 2026

Rusia a oferit Indiei acces la zăcământul Tomtor de metale rare, aflat în Iacutia. FOTO: Getty Images

Rusia a oferit Indiei acces la zăcământul Tomtor de metale rare, aflat în Iacutia. Este unul dintre cele mai mari zăcăminte neexploatate de pământuri rare din lume, scrie Reuters, care citează o sursă apropiată discuțiilor.

Compania minieră de stat a Indiei, IREL, discută confidențial cu gigantul rus de stat Rosneft pentru a obține mostre din acest zăcământ. Mostrele ar urma să fie procesate mai întâi în Rusia, apoi trimise în India pentru analiză. Specialiștii indieni vor verifica astfel compoziția minerală și vor decide dacă merită continuată cooperarea.

Discuțiile vin în momentul în care India încearcă să își întărească aprovizionarea cu minerale critice și să depindă mai puțin de China. Beijingul domină în prezent industria globală a pământurilor rare.

Pentru Rusia, cooperarea cu India în domeniul materiilor prime strategice este o nouă modalitate de a-și dezvolta proiectele de resurse și de a-și consolida relațiile economice cu un partener important.

Controlul asupra proiectului Tomtor a fost transferat anul trecut către Rosneft, în timp ce Moscova încearcă să își dezvolte sectorul mineralelor critice.

Metalele rare sunt folosite pentru producerea magneților esențiali pentru mașinile electrice, energia regenerabilă și sistemele de apărare. Deși India are a treia cea mai mare rezervă de pământuri rare din lume, țara nu produce în prezent propriii magneți din astfel de materiale.

Pentru a rezolva această problemă, guvernul de la New Delhi a lansat programe prin care vrea să dezvolte procesarea și producția internă. În noiembrie, India a aprobat un program de 771 de milioane de dolari pentru susținerea producției de magneți din pământuri rare.

IREL caută să își diversifice sursele de materii prime. Compania analizează proiecte în Argentina, Australia și Malawi și discută posibile parteneriate cu firme din Japonia și Coreea de Sud, potrivit Reuters.

Reuters a relatat anterior că firmele indiene de stat SAIL și NMDC analizează cumpărarea unor active rusești din sectorul cărbunelui.

O delegație indiană a mers în Rusia în luna mai pentru discuții cu oficiali guvernamentali și reprezentanți ai industriei cărbunelui.