Dezastru în Japonia după cutremurul de 7,1: Case și drumuri distruse și zeci de răniți. Un mall s-a prăbușit, oamenii au rămas blocați

4 minute de citit Publicat la 15:09 28 Iul 2026 Modificat la 15:17 28 Iul 2026

Dezastru în Japonia după cutremurul de 7,1. Etajul unui mall s-a prăbușit. Foto: Profimedia Images

Cutremurul cu magnitudinea 7,1 care a lovit marți prefectura Kumamoto, în sudul Japoniei, a provocat incendii, prăbușirea unor clădiri și avarierea gravă a drumurilor. Cel puțin 50 de persoane au fost rănite, iar mai mulți oameni au rămas blocați într-un centru comercial afectat de o explozie produsă după seism. Aproximativ 300.000 de locuitori au fost îndrumați să meargă în centrele de evacuare.

Premierul Japoniei, Sanae Takaichi, a declarat că autoritățile încă încearcă să stabilească numărul exact al victimelor și amploarea pagubelor în regiunea afectată, care a fost lovită și în urmă cu zece ani de un cutremur devastator.

„Am fost deja informați că există persoane rănite. În unele zone s-au produs pene de curent și incendii, iar drumurile și podurile au fost avariate și mai multe clădiri s-au prăbușit”, a declarat premierul, la Tokyo. „Îi rog pe toți să ia măsuri pentru a se proteja, inclusiv să se evacueze într-un loc sigur”, a adăugat Sanae Takaichi.

Cel puțin 50 de răniți și oameni blocați într-un mall

Un spital a raportat peste 50 de persoane rănite, potrivit postului public NHK. Mai mulți pasageri aflați într-un tren de mare viteză în momentul producerii cutremurului au fost, de asemenea, răniți, a relatat publicația Nikkei.

Mai multe persoane au rămas blocate într-un centru comercial Aeon, unde s-a produs o explozie după cutremur, au transmis serviciile de urgență.

Un reprezentant al companiei Aeon a declarat că angajații și clienții au fost evacuați imediat după seism și că, deocamdată, nu se cunoaște cauza exactă a exploziei.

Kazuya Tsurunaga, care se afla într-un local situat la aproximativ 300 de metri de centrul comercial, a povestit că a auzit explozia în timp ce strângea vasele sparte în timpul cutremurului.

„Impactul a fost uriaș. Un nor mare de fum s-a ridicat, iar pentru că vântul bătea în direcția localului, în jurul nostru părea că plouă cu cenușă vulcanică”, a declarat el pentru postul TBS.

Clădiri în flăcări și drumuri crăpate

Imaginile difuzate de NHK arată mai multe clădiri în flăcări sau parțial prăbușite. Fisuri de mari dimensiuni au apărut pe drumurile principale, inclusiv pe o autostradă suspendată.

Circulația trenurilor a fost oprită, iar mai multe zboruri au fost anulate sau redirecționate. Aeroportul din Kumamoto și-a închis pista.

Compania feroviară JR Kyushu a suspendat mai multe curse, inclusiv trenurile de mare viteză.

Kyushu Electric Power a anunțat că aproximativ 48.000 de locuințe au rămas fără electricitate în urma cutremurului.

Operatorii de telecomunicații KDDI și Docomo au raportat probleme ale serviciilor de telefonie mobilă, provocate de penele de curent și de avarierea liniilor de transmisie.

Japan quake damage seen from the air



Kumamoto fire and police services are assessing damage from the magnitude 7.1 earthquake that struck southwestern Japan on July 28.



Visit our website for updates: https://t.co/bZpiKm94yl pic.twitter.com/9SP7bw7znq — NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) July 28, 2026

Fabricile TSMC, Sony și Fujifilm, evacuate

TSMC, cel mai mare producător de cipuri pe bază de contract din lume, și-a evacuat preventiv angajații din fabrica aflată în regiune, a anunțat un reprezentant al companiei.

Și Sony și Fujifilm și-au evacuat personalul din unitățile aflate în zona afectată, potrivit publicației Nikkei. Sony anunțase anterior că verifică situația fabricii sale.

Agenția japoneză pentru gestionarea dezastrelor a transmis că aproximativ 300.000 de persoane au fost îndrumate să se deplaseze spre centrele de evacuare.

Epicentrul cutremurului a fost localizat la aproximativ 20 de kilometri sud de orașul Kumamoto, cel mai mare oraș din centrul insulei Kyushu, cu o populație de aproximativ 700.000 de locuitori.

Un reprezentant al Agenției Meteorologice Japoneze i-a avertizat pe locuitorii zonelor în care seismul a fost resimțit cel mai puternic că există riscul unor noi cutremure puternice în următoarea săptămână. Autoritățile avertizează și asupra pericolului producerii unor alunecări de teren.

Avertizarea de tsunami a fost ridicată

Imediat după cutremur, autoritățile au emis o avertizare de tsunami, însă aceasta a fost ridicată ulterior.

Autoritatea japoneză de reglementare nucleară a anunțat că nu au fost raportate probleme la centralele nucleare din regiune.

Japonia este una dintre țările cu cea mai intensă activitate seismică din lume. În medie, în arhipelag se produce un cutremur cel puțin o dată la cinci minute.

Țara se află pe așa-numitul „Cerc de Foc al Pacificului”, o zonă cu numeroși vulcani și fose oceanice, care înconjoară parțial bazinul Pacificului. Aproximativ 20% dintre cutremurele cu magnitudinea de cel puțin 6 produse la nivel mondial au loc în Japonia.

Regiunea Kumamoto a fost lovită și în urmă cu zece ani de un cutremur puternic, în urma căruia 275 de persoane au murit, iar alte 2.739 au fost rănite, potrivit bilanțului oficial. Atunci au fost avariate mii de clădiri, inclusiv castelul din Kumamoto, unul dintre cele mai cunoscute obiective turistice ale orașului.

În urma cutremurului de marți, mai multe porțiuni ale zidurilor din piatră ale castelului s-au prăbușit din nou, a declarat un reprezentant al administrației monumentului.