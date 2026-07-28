Bolojan îi răspunde lui Grindeanu: PSD riscă să blocheze trei jaloane PNRR și ajutoare pentru mii de persoane cu dizabilități

5 minute de citit Publicat la 16:04 28 Iul 2026 Modificat la 16:04 28 Iul 2026

Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan. Sursa foto: Profimedia Images

Guvernul condus de Ilie Bolojan respinge acuzațiile lui Sorin Grindeanu și susține că PSD pune în pericol interesele României prin încercarea de a suspenda în instanță 12 hotărâri adoptate de Executivul interimar. Potrivit Guvernului, printre actele contestate se află trei jaloane din PNRR, iar blocarea lor până la 31 august ar putea aduce penalități de peste un miliard de euro.

Răspunsul vine după ce liderul PSD a anunțat că partidul a depus 12 plângeri prealabile și a sesizat Curtea de Apel București pentru suspendarea hotărârilor. Grindeanu l-a acuzat pe Ilie Bolojan că ar fi „unicul vinovat” dacă România va pierde un miliard de euro din PNRR și i-a cerut să retragă Strategia națională pentru conservarea biodiversității și să o trimită în Parlament.

Guvernul susține însă că tocmai acțiunea PSD riscă să provoace pierderea banilor europeni.

„Politicianist și cu periclitarea intereselor României, PSD șicanează Guvernul, pe care l-a doborât fără a avea nicio soluție alternativă, cu încercări de blocare a mai multor hotărâri de guvern de mare importanță financiară și socială”, se arată în comunicatul Executivului.

PSD susține că Guvernul interimar și-ar fi depășit atribuțiile, deoarece a adoptat măsuri care reprezintă politici noi și care ar fi fost promovate după expirarea termenului de 45 de zile în care miniștrii interimari își pot exercita funcția.

Executivul respinge această interpretare și arată că toate cele 12 hotărâri au primit avizul de specialitate al Ministerului Justiției. Guvernul afirmă că va continua să acționeze legal în cadrul procedurii declanșate de PSD și insistă că actele au fost adoptate cu respectarea Constituției și a procedurilor legale.

Guvernul: Trei jaloane PNRR riscă să fie blocate de PSD

Printre hotărârile contestate de PSD se află trei acte normative legate de jaloane din Planul Național de Redresare și Reziliență.

Primul este jalonul 508, legat de Hotărârea Guvernului nr. 545 din 16 iulie 2026, care modifică organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Al doilea este jalonul 383, legat de Hotărârea Guvernului nr. 569/2026. Aceasta stabilește procedura prin care persoanele adulte cu handicap pot primi bani pentru locuire și pentru tranziția către o viață independentă.

Al treilea este jalonul 31, referitor la Strategia națională pentru conservarea biodiversității 2026–2030, adoptată de Guvern pe 23 iulie.

Potrivit Executivului, dacă aceste hotărâri nu intră în vigoare până pe 31 august, România riscă o penalizare de un miliard de euro în cazul strategiei pentru biodiversitate și pierderi de zeci de milioane de euro pentru celelalte două jaloane.

Grindeanu susține, în schimb, că strategia pentru biodiversitate trebuie retrasă și trimisă Parlamentului, pentru a fi adoptată prin lege. Liderul PSD a promis că proiectul va fi dezbătut rapid și a avertizat că actuala formă ar putea crea blocaje pentru marile proiecte de transport, producția de energie hidro și exploatarea gazelor din Marea Neagră.

Sprijinul pentru 5.411 persoane cu dizabilități, în centrul disputei

Guvernul îl acuză pe Sorin Grindeanu că, în războiul politic cu Executivul, riscă să afecteze și oameni care au nevoie de ajutor din partea statului.

Unul dintre actele contestate este Hotărârea Guvernului nr. 569/2026, care stabilește modul în care persoanele adulte cu handicap grav, accentuat sau mediu pot primi bani pentru locuire și pentru trecerea de la viața într-un centru rezidențial la o viață independentă în comunitate.

Guvernul spune că 5.411 persoane adulte cu dizabilități se află în această situație și că, fără noile reguli, procesul de dezinstituționalizare ar putea fi compromis.

„În războiul său iresponsabil cu Guvernul, PSD este dispus să sacrifice și interesele unor categorii sociale care au nevoie de sprijin”, susține Executivul.

Măsuri pentru tinerii fără loc de muncă, contestate de PSD

PSD cere și suspendarea hotărârii care stabilește procedurile prin care tinerii NEET, persoanele vulnerabile și angajatorii pot beneficia de măsuri pentru ocuparea forței de muncă.

Tinerii NEET sunt cei cu vârste între 19 și 26 de ani care nu au un loc de muncă și nu urmează o formă de educație sau pregătire profesională.

Guvernul subliniază că hotărârea pune în aplicare o ordonanță de urgență inițiată chiar de ministrul PSD al Muncii, Florin Manole.

PSD contestă și normele privind amenzile neachitate

O altă hotărâre vizată este HG nr. 530 din 9 iulie 2026, care aprobă normele privind sancțiunile contravenționale neachitate și dreptul de a conduce.

Executivul spune că aceste norme au fost adoptate inclusiv pentru a garanta accesul la justiție și dreptul la un proces echitabil al persoanelor sancționate.

Lista celor 12 hotărâri contestate de PSD

1. Hotărârea Guvernului nr. 545/16.07.2026, având ca obiect modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014.

Adoptată în ședința din 16 iulie

2. Hotărârea Guvernului nr. 546/16.07.2026, având ca obiect aprobarea nivelului cotizației pentru realizarea interconectării cu instituții similare internaționale și/sau cu organizații internaționale de schimb de organe, în anul 2026.

Adoptată în ședința din 16 iulie

3. Hotărârea Guvernului nr. 547/16.07.2026, având că obiect modificarea Hotărârii Guvernului nr. 784/2017 privind reorganizarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Lovrin și modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006.

Adoptată în ședința din 16 iulie

4. Hotărârea Guvernului nr. 530/09.07.2026, având ca obiect aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor art. XVII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 7/2026 privind sancțiunile contravenționale neachitate și dreptul de a conduce.

Adoptată în ședința din 9 iulie

5. Hotărârea Guvernului nr. 512/02.07.2026, având ca obiect aprobarea plafonului de cheltuieli aferent activității de colectare, transport, depozitare și neutralizare a animalelor moarte provenite din gospodăriile crescătorilor individuali de animale, pentru anul 2026.

Adoptată în ședința din 2 iulie

6. Hotărârea Guvernului nr. 511/02.07.2026, având ca obiect modificarea Hotărârii Guvernului nr. 52/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene.

Adoptată în ședința din 2 iulie

7. Hotărârea Guvernului nr. 509/26.06.2026, având ca obiect modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 685/2022 privind instituirea regimului de arie naturală protejată și declararea ariilor speciale de conservare că parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România.

Adoptată în ședința din 26 iunie

8. Hotărârea Guvernului nr. 501/26.06.2026, având ca obiect modificarea Hotărârii Guvernului nr. 828/2024 privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare.

Adoptată în ședința din 26 iunie

9. Hotărârea Guvernului cu nr. 569/2026, adoptată la 23.07.2026, având că obiect procedura de acordare a plăților, precum și situațiile de suspendare, modificare și încetare a dreptului la beneficiul pentru locuire și la beneficiul de tranziție pentru persoanele adulte cu handicap.

Adoptată în ședința din 23 iulie

10. Hotărârea Guvernului cu nr.570/2026, adoptată la 23.07.2026, având ca obiect având că obiect modificarea și completarea unor acte normative în domeniul ocupării forței de muncă.

Adoptată în ședința din 23 iulie

11. Hotărârea Guvernului cu număr încă neidentificat, adoptată la 23.07.2026, având ca obiect modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 487/2016 privind compatibilitatea electromagnetică și a Hotărârii Guvernului nr. 740/2016 privind punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor radio.

Adoptată în ședința din 23 iulie

12. Hotărârea Guvernului cu număr încă neidentificat, adoptată la 23.07.2026, având ca obiect aprobarea Strategiei naționale pentru conservarea biodiversității 2026–2030.

Adoptată în ședința din 23 iulie