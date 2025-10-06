Țările care dețin cele mai mari resurse de metale rare. Groenlanda și Tanzania sunt în top 10. Cine concurează cu China

3 minute de citit Publicat la 12:48 06 Oct 2025 Modificat la 12:48 06 Oct 2025

Pământurile rare sunt un grup de 17 metale care includ 15 lantanide, plus scandiu și ytriu. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

China domină aprovizionarea globală cu pământuri rare, deținând aproape jumătate din rezervele cunoscute și controlând cea mai mare parte a producției. Alte țări se grăbesc să-și asigure propriile surse, pe măsură ce cererea pentru aceste metale continuă să crească, potrivit Interesting Engineering.

Elementele de pământuri rare (REEs), un grup de 17 metale care includ 15 lantanide, plus scandiu și ytriu, sunt esențiale pentru tehnologia modernă, de la smartphone-uri și vehicule electrice până la turbine eoliene și echipamente militare.

Deși nu sunt cu adevărat „rare”, aceste metale sunt distribuite inegal în lume, ceea ce le face extrem de importante din punct de vedere strategic.

Iată o privire de ansamblu asupra celor mai mari rezerve de pământuri rare din lume:

1. China – 44 milioane tone metrice

China conduce clasamentul mondial cu 44 de milioane de tone metrice de rezerve de pământuri rare, reprezentând aproape jumătate din totalul global.

Țara domină și producția și procesarea, controlând o parte semnificativă a lanțului global de aprovizionare. Gestionarea strategică a acestor resurse a consolidat poziția Chinei ca actor central pe piața mondială.

2. Brazilia – 21 milioane tone metrice

Brazilia deține aproximativ 21 de milioane de tone metrice de rezerve, fiind a doua la nivel global. În ciuda acestui potențial vast, producția rămâne limitată, iar țara nu a valorificat încă pe deplin resursele disponibile.

Se desfășoară în prezent activități de explorare și dezvoltare, cu scopul de a crește producția în anii următori.

3. India – 6,9 milioane tone metrice

India are în jur de 6,9 milioane de tone metrice de rezerve de pământuri rare. De asemenea, țara deține aproximativ 35% din depozitele globale de minerale din nisipuri și plaje, o sursă importantă pentru aceste elemente.

Producția este în creștere, iar guvernul investește în infrastructură pentru a dezvolta industria națională a pământurilor rare.

4. Australia – 5,7 milioane tone metrice

Australia ocupă locul patru la nivel mondial, cu 5,7 milioane de tone metrice de rezerve. Țara și-a crescut capacitatea de producție, având mai multe proiecte miniere în derulare.

Zăcămintele bogate și mediul minier stabil fac din Australia un jucător-cheie pe piața globală.

5. Rusia – 3,8 milioane tone metrice

Rusia deține aproximativ 3,8 milioane de tone metrice de rezerve. Deși este o scădere față de estimările anterioare, țara continuă explorarea și dezvoltarea resurselor, urmărind să-și întărească poziția pe piața internațională.

6. Vietnam – 3,5 milioane tone metrice

Vietnamul are în jur de 3,5 milioane de tone metrice de rezerve. Zăcămintele de la granița nord-vestică cu China și de pe coasta de est sunt în curs de explorare, cu scopul de a crește producția și de a reduce dependența de importuri.

7. Statele Unite – 1,9 milioane tone metrice

Statele Unite dețin aproximativ 1,9 milioane de tone metrice de rezerve, ocupând locul șapte la nivel global. Principala sursă este mina Mountain Pass din California, operațională încă din anii 1950.

Cu toate acestea, SUA depind încă puternic de importuri – în special din China – pentru procesarea acestor materiale în forme utilizabile.

8. Groenlanda – 1,5 milioane tone metrice

Groenlanda ocupă locul opt, cu aproape 1,5 milioane de tone metrice de rezerve. Deși activitățile miniere sunt limitate în prezent, rezervele semnificative oferă un potențial important pentru viitoarele dezvoltări.

9. Tanzania – 890.000 tone metrice

Tanzania deține aproape 890.000 de tone metrice de rezerve. Activitățile miniere sunt în faza incipientă, însă resursele existente oferă un potențial considerabil pentru exploatare viitoare.

10. Africa de Sud – 860.000 tone metrice

Africa de Sud are aproximativ 860.000 de tone metrice de rezerve. Deși țara dispune de zăcăminte importante, producția este în continuare limitată.

Sunt în curs proiecte de explorare și dezvoltare pentru a răspunde cererii globale în creștere.

Ce sunt „pământurile rare”

În limba română, „pământuri rare” se referă la un grup de 17 elemente chimice, cunoscute și sub denumirea de terre rare, care sunt critice pentru tehnologiile moderne și se găsesc în cantități mici pe Pământ. Exemple de pământuri rare includ lantanul, ceriul și gadoliniul.