Cel mai lung tunel din lume este finalizat. Are 22 de kilometri și a fost săpat în munți

1 minut de citit Publicat la 14:27 25 Dec 2025 Modificat la 15:29 25 Dec 2025

Tunelul Tianshan Shengli are o lungime de 22,13 kilometri și trece pe sub Munții Tian Shan FOTO: Profimedia Images

Cel mai lung tunel rutier din lume va deveni operațional până la sfârșitul acestui an. Acesta se află în nord-vestul Chinei, pe autostrada Urumqi–Yuli, în Regiunea Autonomă Xinjiang.

Tunelul Tianshan Shengli are o lungime de 22,13 kilometri și trece pe sub Munții Tian Shan, care mult timp au îngreunat legăturile dintre părțile nordică și sudică ale regiunii.

Construcția tunelului a început în aprilie 2020, iar peste 3.000 de muncitori s-au confruntat cu condiții deosebit de dificile, inclusiv frig extrem, altitudine mare și o geologie complexă.

Costul total a fost de aproximativ 3,8 miliarde de dolari americani.

Odată deschis, tunelul va reduce timpul necesar pentru traversarea părții centrale a lanțului muntos de la câteva ore la aproximativ 20 de minute, iar călătoria dintre capitala regională Urumqi și orașul Korla va dura doar trei ore în loc de șapte.

Se așteaptă ca noua arteră de circulație să consolideze semnificativ legătura dintre nordul și sudul Xinjiangului și să stimuleze dezvoltarea economică și turismul în zonă.