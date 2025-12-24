O stațiune din Alpii francezi oferă schi gratuit toată iarna. Motivul: Deficitul bugetar tot mai mare

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Iarna este în toi, la fel și sezonul de schi din Europa. Stațiunile alpine s-au deschis, iar schiorii de pe întreg continentul se dau pe pârtii în vacanța de iarnă. Prețurile abonamentelor de schi continuă să crească, făcând vacanțele la schi inaccesibile pentru mulți. Dar nu peste tot. Există o stațiune de schi în Alpii francezi care, din necesitate, oferă experienţa schiatului complet gratuită în această iarnă, scrie Euronews.

Pentru Saint-Colomban-des-Villards, un mic sat din Savoia, situat la 1.100 de metri deasupra nivelului mării, motivele din spatele acestei decizii sunt departe de a fi vesele. Deficitul stațiunii s-a agravat brusc în ultimii doi ani, iar pentru a evita daune financiare suplimentare, municipalitatea a decis, după luni de incertitudine, să nu vândă deloc abonamente la teleschiuri în această iarnă.

O stațiune în deficit de peste 20 de ani

Potrivit primarului Pierre-Yves Bonnivard, domeniul schiabil Saint-Colomban-des-Villards înregistrează un deficit de aproape 25 de ani. Inițial estimat între 400.000 și 600.000 de euro pe an, deficitul a crescut semnificativ în ultimele sezoane, în mare parte din cauza ninsorilor din ce în ce mai nesigure. În 2025, numai deficitul operațional a ajuns la 1 milion de euro.

Pentru o municipalitate cu un buget anual total de 2,7 milioane de euro, situația devenise insuportabilă.

"Aproape 40% din bugetul orașului era folosit pentru a acoperi o activitate generatoare de pierderi", a declarat Bonnivard pentru Euronews Travel, lucru pe care legislația franceză privind administrația locală nu îl permite la nesfârșit.

Presiunea financiară a determinat intervenția prefecturii, care a ordonat municipalității să reducă drastic costurile de operare, chiar dacă acest lucru însemna închiderea parțială sau totală a teleschiurilor. Situația a fost agravată și mai mult de închiderea legăturii cu Les Sybelles, a patra cea mai mare zonă schiabilă din Franța, din care Saint-Colomban-des-Villards făcea parte din 2003.

Taxarea pentru abonamentele de teleschi ar costa de fapt mai mult

În ciuda încercărilor de a găsi o soluție cu operatorii de teleschiuri și cu companii externe, nu s-a putut găsi niciun model economic viabil. În loc să închidă complet schiatul, municipalitatea a optat pentru un compromis: reducerea drastică a domeniului schiabil, menținând în același timp o secțiune limitată pentru locuitori și vizitatori.

"Trecerea de la un domeniu schiabil conectat la zero ar fi fost prea brutală", a declarat primarul pentru Euronews Travel, în special pentru afacerile locale.

Așa s-a născut ideea de a face o parte din domeniul schiabil gratuit, iar cifrele explică de ce. Vânzarea de abonamente de teleschi ar necesita personal la casele de bilete și funcționarea unui sistem de ticketing, costând între 36.000 și 41.000 de euro pentru sezon. Cu toate acestea, veniturile preconizate din abonamentele pentru începători ar ajunge la doar 18.000 de euro.

"De fapt, ne costă mai puțin să nu percepem taxe. Poate suna ca o absurditate economică, dar din punct de vedere financiar, are sens", recunoaște Bonnivard.

Per total, municipalitatea estimează că prețul oferit schiatului gratuit în acest sezon va fi între 150.000 și 200.000 de euro, de aproximativ cinci ori mai puțin decât iarna trecută. Deficitul este încă prezent, dar gestionabil.

O zonă de schi mai mică, axată pe familii și începători

În practică, stațiunea va opera o mini-zonă de schi: două teleschiuri și o bandă pentru copii, destinată în principal începătorilor și familiilor. Rămâne incert dacă experimentul va atrage mai mulți vizitatori, mai ales că condițiile de zăpadă la această altitudine sunt din ce în ce mai imprevizibile.

Pentru primar, această iarnă marchează o tranziție mai degrabă decât o soluție pe termen lung.

"La 1.100 de metri, schiul alpin este în cele din urmă condamnat să dispară", spune el, menționând că "schimbările climatice progresează mai repede decât se anticipase, în special în Alpi".

"Provocarea acum este de a reinventa viitorul satelor montane de altitudine medie prin diversificarea ofertei lor turistice, o schimbare dureroasă, dar necesară pentru comunitățile care depind mult timp de schi", a subliniat el.

Diversificare dincolo de schi: Alternative de iarnă și de vară

Pe lângă schiatul gratuit pentru începători, municipalitatea lucrează la diversificarea ofertei turistice, atât iarna, cât și vara. Sunt deja disponibile trasee de drumeții pe timp de iarnă, în special pe pantele mai însorite, unde zăpada tinde să se topească rapid.

Potrivit primarului, geografia satului - cu suprafețe extinse orientate spre sud și reținere limitată a zăpezii - face din ce în ce mai dificilă bazarea exclusivă pe schi alpin.

În schimb, Saint-Colomban-des-Villards își propune să își consolideze punctele forte ca vale alpină autentică și neatinsă. Se așteaptă ca drumețiile, traseele de mers pe jos și activitățile bazate pe natură să joace un rol din ce în ce mai important, în timp ce turismul de vară atrage deja un număr constant de vizitatori.

"Până acum, am investit aproape toată energia, timpul și banii noștri într-o activitate de schi care genera pierderi. Această decizie eliberează resurse pentru a ne imagina altceva", explică Bonnivard.

Schimbarea, însă, va necesita timp. Structurarea unui model turistic autentic, pe patru sezoane, necesită atât investiții publice, cât și sprijinul afacerilor locale, lucru pe care primarul recunoaște că nu se va întâmpla peste noapte.

O iarnă de tranziție și un test pentru viitor

Deocamdată, experimentul "free-ski" rămâne doar atât: un experiment. Municipalitatea intenționează să evalueze rezultatele la sfârșitul sezonului, o analiză financiară și a vizitatorilor completă fiind programată pentru aprilie. Apoi, autoritățile locale vor decide dacă modelul poate fi repetat sau adaptat în iernile viitoare.

Între timp, Saint-Colomban-des-Villards oferă ceva din ce în ce mai rar în Alpi: o șansă de a descoperi schiatul fără presiunea financiară care vine odată cu majoritatea stațiunilor.

Pentru începători, familii și cei curioși care vin pentru prima dată în această perioadă, este o oportunitate de a păși pe zăpadă fără a plăti un abonament de schi scump, în timp ce pentru satul în sine, poate marca primul pas către un viitor mai sustenabil dincolo de schiul alpin.