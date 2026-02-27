Comisia Europeană investighează ajutorul de stat acordat CE Oltenia. România vrea să-l mărească la 2,86 miliarde euro. FOTO: Agerpres

Comisia Europeană a anunțat vineri că a deschis o investigație aprofundată după ce România a anunțat modificarea planului de restructurare al Complexului Energetic Oltenia, care prevede creșterea ajutorului de stat de la 2,66 miliarde la 2,86 miliarde de euro și prelungirea perioadei de restructurare până la finalul lui 2029.

Comisia Europeană a deschis o investigație aprofundată pentru a evalua dacă modificările propuse de România în ceea ce privește planul de restructurare a societății de energie electrică CE Oltenia sunt conforme cu normele UE privind ajutoarele de stat.

În ianuarie 2022, Comisia a aprobat condiționat ajutorul de restructurare în valoare de 2,66 miliarde de euro (13,15 miliarde RON) acordat de România pentru CE Oltenia, sprijinind planul de restructurare a acestei societăți pentru perioada 2021-2026.

Comisia a aprobat ajutorul de restructurare în baza Orientărilor privind ajutoarele de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate („Orientările privind salvarea și restructurarea”).

În decembrie 2025, România a notificat un plan de restructurare modificat, prin care ajutorul de restructurare era majorat de la 2,66 miliarde de euro la 2,86 miliarde de euro și se prelungea perioada de restructurare cu trei ani, până la sfârșitul anului 2029.

România susține că motivul prelungirii este implementarea cu întârziere a unor noi centrale de producere a energiei electrice pe bază de energie solară și de gaze, lucru care, la rândul său, a întârziat eliminarea treptată a capacităților existente pe bază de lignit ale societății CE Oltenia. Totodată, România susține că există un risc pentru securitatea aprovizionării în regiune, din cauza situației geopolitice actuale. România, prin CE Oltenia, este principalul furnizor de energie electrică pentru Republica Moldova, cu care se învecinează, și unul dintre furnizorii de energie pentru Ucraina.

În această etapă, pe baza informațiilor furnizate de România, Comisia trebuie să verifice dacă planul de restructurare revizuit este compatibil cu normele UE privind ajutoarele de stat, potrivit sursei citate.

Prin urmare, Comisia a decis să deschidă o investigație aprofundată, în cadrul căreia România și părțile terțe interesate, inclusiv CE Oltenia, pot prezenta observații.