Vine primăvara. Săptămâna viitoare vor fi temperaturi de 18 grade

Meteorologii anunță că, până pe 4 martie, vremea va fi în general plăcută / sursă foto: Getty Images

După ninsori și viscol, vremea se încălzește în toată țara. Temperaturile maxime ar putea ajunge la 17-18 grade la începutul săptămânii viitoare. Potrivit meteorologilor, încălzirea este asociată, pe de o parte, cu extinderea unei mase de aer cald dinspre sud-vestul, peste centru și ulterior sud-estul Europei.

Meteorologii anunță că, până în data de 4 martie, vremea va fi în general plăcută, fără ploi.

„Încălzirea vremii de la finalul lunii februarie și din primele zile ale lunii martie este asociată, pe de o parte cu extinderea unei mase de aer cald dinspre sud-vestul, peste centru și ulterior sud-estul Europei, iar pe de altă parte și de mișcarea descedentă a aerului pe verticală, ceea ce presupune comprimarea adiabatică și implicit o încălzire suplimentară a straturilor de aer pe coloana troposferică.

Astfel, până spre 4 martie, România va avea parte de condiții de stabilitate (fără precipitații) și temperaturi ridicate pe timpul zilelor (maxime ce ar putea ajunge și la 17..18 grade la începutul săptămânii viitoare), însă diminețile și nopțile vor rămâne relativ reci”, a transmis Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

Temperaturile vor fi scăzute noaptea și dimineața, iar pe alocuri va fi ceață.

„Tot în timpul dimineților și nopților în condițiile în care presiunea atmosferică se va menține ridicată, iar vântul va fi slab, se vor dezvolta inversiuni termice, iar asta înseamnă că în zonele joase de relief, pe văi și în depresiuni se va forma ceață sau nebulozitate stratiformă.

Prezenta estimare, indică o probabilitate mai mare pentru aceste fenomene (ceață radiativă sau nori joși) la începutul săptămânii viitoare în regiunile estice și sud-estice, iar în restul perioadei, doar izolat”, au mai precizat meteorologii.

De asemenea, potrivit ANM, temperaturile vor fi mult mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă.

„Așadar, cel puțin până spre 4 martie urmează o perioadă liniștită sub aspect meteorologic, cu vreme în general însorită, cu puțină ceață în timpul dimineților și cu temperaturi care pe timpul zilelor vor deveni mult mai ridicate față de normalul climatologic al perioadei”, a mai transmis ANM.