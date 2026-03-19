Mark Zuckerberg închide Metaverse și pierde 80 de miliarde de dolari. Compania se va concentra pe Inteligenţa Artificială

1 minut de citit Publicat la 15:25 19 Mar 2026 Modificat la 15:25 19 Mar 2026

Mark Zuckerberg. sursa foto: Getty

Meta a anunțat că închide Horizon Worlds, rețeaua socială de realitate virtuală pentru căștile Quest VR, care a fost cândva o piesă cheie în tranziția către metavers, notează CNBC.

"Separăm cele două platforme, astfel încât fiecare să poată crește cu un accent mai mare, iar platforma Horizon Worlds va deveni o experiență exclusiv pentru mobil”, a declarat compania la anunțul schimbării.

Schimbarea pentru Horizon Worlds, care a fost cândva o parte centrală a efortului companiei către realitatea virtuală, vine la câteva săptămâni după ce Meta a concediat peste 1.000 de angajați de la Reality Labs, unitatea responsabilă de metavers.

Restructurările din ianuarie de la Reality Labs au afectat și studiourile care lucrau la titluri VR, inclusiv Ouro Interactive, un studio intern care a debutat în 2023 pentru a crea conținut first-party pentru Horizon Worlds.

Metaverse, un pariu pierdut

Când Meta și-a schimbat numele din Facebook în octombrie 2021 pentru a consolida tranziția către metavers, CEO-ul Mark Zuckerberg l-a numit „următoarea frontieră”.

"Speranța noastră este ca în următorul deceniu, metaversul să ajungă la un miliard de oameni, să găzduiască comerț digital în valoare de sute de miliarde de dolari și să susțină locuri de muncă pentru milioane de creatori și dezvoltatori”, a scris Zuckerberg la momentul anunțării schimbării.

Metaversul s-a dovedit a fi un pariu costisitor, a fost un concept în care Meta a investit 80 de miliarde de dolari. Unitatea Reality Labs a înregistrat pierderi de miliarde de dolari în fiecare trimestru după lansare. În rezultatele financiare din trimestrul al patrulea publicate în ianuarie, unitatea a raportat o pierdere operațională de 6,02 miliarde de dolari.

De atunci, Meta s-a orientat către dezvoltarea inteligenței artificiale, reducându-și accentul, odinioară proeminent, pe realitatea virtuală.

Meta a anunțat luna trecută că își va restructura eforturile în domeniul VR.