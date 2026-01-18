Meta concediază mii de angajați în favoarea inteligenței artificiale

Decizia vine în contextul în care Mark Zuckerberg le-a cerut anul trecut liderilor din companie să reducă bugetele pentru 2026. Foto: Getty Images

Meta intenționează să reducă semnificativ numărul de angajați din divizia Reality Labs, unitatea responsabilă pentru dezvoltarea produselor legate de metavers. Potrivit unor surse apropiate discuțiilor interne, compania ar urma să renunțe la aproximativ 10% din personalul acestei divizii, pe fondul unei schimbări majore de strategie care favorizează investițiile în inteligență artificială, scrie nytimes.com.

Reality Labs are în prezent în jur de 15.000 de angajați, iar anunțul concedierilor ar putea fi făcut chiar în această săptămână. Deși reducerile reprezintă doar o mică parte din totalul forței de muncă Meta, care numără aproximativ 78.000 de persoane, impactul va fi resimțit în special de echipele implicate în dezvoltarea căștilor de realitate virtuală și a rețelelor sociale construite exclusiv în mediul VR. Una dintre surse a indicat că procentul concedierilor ar putea depăși chiar pragul de 10%.

Andrew Bosworth, directorul de tehnologie al Meta și responsabil direct de Reality Labs, a convocat o întâlnire cu angajații pentru miercuri, solicitând prezența fizică a acestora. Într-un mesaj intern transmis săptămâna trecută, Bosworth a descris întâlnirea drept „cea mai importantă din acest an”, fără a oferi detalii suplimentare.

Zuckerberg va investi în dezvoltarea unei forme avansate de inteligență artificială

Decizia vine în contextul în care Mark Zuckerberg, directorul general al Meta, le-a cerut anul trecut liderilor din companie să reducă bugetele pentru 2026, în timp ce direcționează sume uriașe către cercetarea în domeniul inteligenței artificiale. Meta se confruntă cu o competiție tot mai dură din partea unor jucători precum OpenAI și Google, iar Zuckerberg a ales să accelereze investițiile în TBD Lab, unitatea internă care urmărește dezvoltarea unei forme avansate de inteligență artificială, descrisă drept „superinteligență”.

În paralel, compania intenționează să redirecționeze o parte din fondurile alocate produselor de realitate virtuală către divizia de wearables, responsabilă pentru dezvoltarea ochelarilor inteligenți și a dispozitivelor de tip brățară cu funcții de calcul.

Reducerea personalului marchează o frânare a ambițiilor inițiale legate de metavers, viziunea amplă a lui Zuckerberg despre viitorul rețelelor sociale într-un internet construit pe realitate virtuală. Această direcție a fost urmărită încă din 2014, odată cu achiziția Oculus, startup-ul care a stat la baza diviziei hardware a companiei. În 2021, Facebook a fost rebranduit oficial sub numele Meta, semnalând schimbarea de paradigmă.

Cu toate acestea, interesul consumatorilor pentru căștile de realitate virtuală Meta nu a atins nivelurile așteptate, în ciuda investițiilor de zeci de miliarde de dolari. În același timp, investitorii au devenit tot mai prudenți în fața cheltuielilor masive, mai ales în condițiile în care compania își extinde rapid infrastructura pentru inteligență artificială, inclusiv prin construirea unor centre de date extrem de costisitoare și prin pachete salariale generoase oferite cercetătorilor de top din domeniu.

Meta a refuzat să comenteze oficial informațiile. Totuși, în luna decembrie, un purtător de cuvânt al companiei declara că Meta își mută o parte din investiții „dinspre metavers către ochelari inteligenți cu AI”, fără a planifica „schimbări ample” la nivelul companiei.

„Principalul mod prin care superinteligența va fi integrată în viața de zi cu zi”

În paralel cu aceste evoluții, Meta a anunțat numirea Dinei Powell McCormick, fost consilier al președintelui Donald Trump și bancher la Goldman Sachs, în funcția de președinte și vicepreședinte cu responsabilități legate de finanțarea centrelor de date. Totodată, compania a prezentat proiectul Meta Compute, prin care intenționează să dezvolte centre de date cu capacități energetice de zeci de gigawați în acest deceniu, cu perspective de extindere și mai mari pe termen lung.

Deși Meta susține că nu renunță complet la metavers, direcția companiei pare să se redefinească. Divizia Reality Labs axată pe realitate augmentată, cea care dezvoltă ochelari și brățări ce permit interacțiunea cu tehnologia prin gesturi și comenzi vocale, ar urma să fie în mare parte ferită de concedieri.

Această unitate este responsabilă și pentru ochelarii Ray-Ban Meta, care integrează cameră video și asistent AI personal. Produsul s-a dovedit un succes neașteptat, cu peste două milioane de unități vândute în ultimii ani. Tot aici se află și proiectul Ray-Ban Display, ochelari inteligenți cu meniuri digitale integrate în lentile, controlați printr-o brățară specială. Lansarea lor internațională a fost recent amânată din cauza stocurilor limitate și a cererii ridicate.

Într-o discuție cu investitorii din luna iulie, Mark Zuckerberg a declarat că ochelarii inteligenți vor deveni „principalul mod prin care superinteligența va fi integrată în viața de zi cu zi”.