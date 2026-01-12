Noul președinte al Meta este femeie. Dina Powell va ocupa două funcții de top. Trump a lucrat cu ea: „O alegere excelentă a lui Mark Z”

2 minute de citit Publicat la 16:17 12 Ian 2026 Modificat la 16:23 12 Ian 2026

Dina Powell McCormick, noul președinte al board-ului Meta. Sursa foto: Meta

Meta a anunțat luni numirea Dinei Powell McCormick în funcțiile de președinte și vicepreședinte al Consiliului de Administrație, într-un moment-cheie pentru companie, care accelerează investițiile în inteligență artificială, infrastructură globală și ceea ce Mark Zuckerberg numește „superinteligență personală”.

Anunțul a fost făcut de fondatorul și CEO-ul Meta, Mark Zuckerberg, printr-o postare publică, urmată de un comunicat oficial al companiei. Dina Powell McCormick face deja parte din Consiliul de Administrație al Meta, iar odată cu această numire intră și în echipa de management executiv.

„Dina a fost un membru extrem de valoros al Consiliului nostru de Administrație și va deveni un jucător și mai important acum, ca parte a echipei de conducere. Are o experiență profundă în finanțe, dezvoltare economică și guvernare”, a transmis Zuckerberg.

Rol strategic în AI și infrastructură

Potrivit Meta, Dina Powell McCormick va fi implicată în toate ariile de activitate ale companiei, cu un accent special pe parteneriatele cu guverne și entități suverane pentru construirea, finanțarea și extinderea infrastructurii necesare dezvoltării inteligenței artificiale.

Compania descrie această etapă drept una de schimbare structurală majoră, Meta construind „un model fizic și financiar de dimensiuni fără precedent” care va susține următorul deceniu de computing – incluzând centre de date, sisteme energetice și conectivitate globală la scară largă.

„Experiența Dinei la cele mai înalte niveluri ale finanțelor globale, combinată cu relațiile sale internaționale, o face ideală pentru a ajuta Meta să gestioneze această nouă fază de creștere”, a declarat Zuckerberg.

Investiții de miliarde și parteneriate strategice

În noul său rol, Dina Powell McCormick va fi membru al echipei de management Meta și va contribui la definirea strategiei generale a companiei. Ea va colabora îndeaproape cu echipele de infrastructură și capacitate de calcul pentru a se asigura că investițiile de ordinul miliardelor de dolari ale Meta sunt implementate conform obiectivelor strategice și generează impact economic pozitiv în comunitățile în care compania operează.

De asemenea, va coordona eforturile Meta de a construi noi parteneriate strategice de capital și de a identifica soluții inovatoare pentru extinderea capacității de investiții pe termen lung.

Cine este Dina Powell McCormick: A lucrat pentru Trump

Dina Powell McCormick are peste 25 de ani de experiență în finanțe globale, securitate națională și dezvoltare economică.

A petrecut 16 ani la Goldman Sachs, unde a fost partener, membru al Comitetului de Management și a condus divizia de Global Sovereign Investment Banking.

A coordonat inițiative economice majore precum 10,000 Women, 10,000 Small Businesses și One Million Black Women, cu impact global.

În sectorul public, a servit doi președinți ai Statelor Unite. Ea a ocupat funcția de:

Deputy National Security Advisor în administrația Donald J. Trump;

Senior White House Advisor și Assistant Secretary of State în timpul administrației George W. Bush.

Cel mai recent, a fost Vice Chair, President și Head of Global Client Services la BDT & MSD Partners.

Numirea are loc în contextul în care Meta își asumă explicit obiectivul de a dezvolta inteligență artificială de frontieră, pe care Zuckerberg o descrie drept „superinteligență personală”, cu impact asupra miliardelor de utilizatori și asupra comunităților și statelor în care compania investește.

Donald Trump: „O alegere excelentă a lui Mark Z”

„Felicitări pentru Dina Powell McCormick, care tocmai a fost numită noul președinte al Meta. O alegere excelentă a lui Mark Z!!! Este o persoană fantastică și foarte talentată, care a servit Administrația Trump cu forță și distincție!”, a scris Trump într-o postare pe platforma sa de social media, Truth Social, luni.