Controale ANPC la benzinării: Inspectorii au închis șapte stații peco și au dat amenzi de 1,5 milioane lei. Lista cu neregulile găsite

Publicat la 15:47 17 Mar 2026 Modificat la 15:47 17 Mar 2026

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a anunțat că a verificat piața carburanților, în baza prevederilor legale privind protecția consumatorilor, și a aplicat sute de sancțiuni în urma unor controale desfășurate la începutul lunii martie.

Instituția a reiterat poziția comunicată anterior, fundamentată pe articolul 4 din Ordonanța Guvernului nr. 21/1992, cu modificările aduse prin OUG nr. 84/2022. Potrivit cadrului legal, în perioade de mobilizare, stare de război, stare de urgență, stare de alertă sau alte situații de criză stabilite prin acte normative, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor poate interveni pentru produsele și serviciile aflate în situații de risc speculativ.

În aceste condiții, sunt interzise practicile care afectează consumatorii, precum practicarea unor prețuri nejustificat de mari, limitarea nejustificată a producției sau vânzărilor și acumularea ori revânzarea produselor la prețuri nejustificat majorate.

ANPC precizează că, în exercitarea atribuțiilor sale legale, s-a autosesizat și a desfășurat, în data de 5 martie 2026, o acțiune de control la stațiile de distribuție a carburanților, în conformitate cu legislația în vigoare.

Nereguli descoperite la benzinării, în patru domenii principale

Controalele au vizat patru categorii majore, în cadrul cărora inspectorii au identificat numeroase neconformități.

În cazul carburanților și produselor conexe, au fost constatate probleme precum neafișarea prețurilor la pompă sau în locuri vizibile, totemuri de informare nefuncționale, lipsa informațiilor despre caracteristicile combustibililor (de exemplu, procentul de etanol), dar și utilizarea unor afirmații comerciale nejustificate, precum garantarea „celei mai mari cifre cetanice din România”. De asemenea, au fost identificate documentații incomplete privind calitatea carburanților, scurgeri de combustibil, pistoale defecte și pavimente neigienizate.

În zona produselor alimentare, inspectorii au descoperit etichete fără traducere completă în limba română, produse expirate sau cu ambalaje deteriorate, fructe și legume depreciate ori mucegăite, lipsa afișării corecte a prețurilor sau a prețului pe unitatea de măsură, precum și condiții necorespunzătoare de depozitare și vitrine frigorifice neigienizate.

În sectorul serviciilor alimentare, inclusiv fast-food, au fost semnalate lipsa informării privind alergenii, etichetarea incorectă a produselor, nerespectarea temperaturilor de păstrare, echipamente și ustensile neigienizate, precum și proceduri nesigure în zona de preparare a alimentelor.

În ceea ce privește produsele nealimentare, ANPC a constatat lipsa traducerilor și a marcajelor de conformitate (CE), produse cu termen de valabilitate depășit, lipsa avertismentelor sau a indicării vârstei minime, depozitare necorespunzătoare și existența unor butelii GPL neconforme sau deteriorate.

Sancțiuni de peste 1,49 milioane de lei și șapte benzinării închise

În urma acțiunilor de control, ANPC a aplicat 359 de sancțiuni contravenționale, dintre care 114 avertismente și 245 de amenzi, valoarea totală a acestora depășind 1,49 milioane de lei.

Totodată, produse în valoare de 45.248 de lei au fost oprite definitiv de la comercializare, iar produse în valoare de 10.896 de lei au fost oprite temporar.

De asemenea, au fost dispuse șapte măsuri de oprire temporară a prestării serviciilor.

Președintele ANPC, Ionel Cristinel Obretin, a declarat că instituția tratează cu responsabilitate sesizările consumatorilor și intervine ferm pentru a preveni și sancționa orice practici care pot afecta drepturile și interesele acestora.