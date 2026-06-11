"Sunt dispus să discutăm fiecare nume din cabinet". Compromisul lui Eugen Tomac pentru deblocarea negocierilor cu partidele

Eugen Tomac: "Este o listă definitivă. Am propuneri pentru fiecare minister". Foto: Hepta

Premierul desemnat Eugen Tomac a afirmat joi, într-un interviu pentru RFI că este dispus să discute fiecare nume din viitorul cabinet și să facă „orice compromis necesar” pentru deblocarea negocierilor, în contextul blocajului între partide.

El a precizat că lista de miniștri este definitivă, dar rămâne deschis la ajustări în cazul unor neclarități sau nemulțumiri, inclusiv la propuneri venite din afara partidelor, dacă acestea sunt analizate "într-o manieră serioasă”.

"Am transmis că sunt dispus să discutăm fiecare nume din cabinetul propus, pentru că îmi doresc să deblocăm această situație pe care nu noi am creat-o și suntem, atât eu cât și echipa mea, dispuși la orice compromis necesar pentru a debloca această situație. Atâta timp cât partidele nu mai vorbesc între ele și și-au impus niște bariere pe care nu doresc să și le depășească.

Este o listă definitivă. Am propuneri pentru fiecare minister. Dar, în condițiile în care există neclarități sau nemulțumiri legate de numele unei persoane propuse în viitorul cabinet, evident că sunt deschis să găsim o altă soluție. Dacă partidele vor dori să propună persoane din afara partidelor, sunt dispus să analizăm acest lucru, dar într-o manieră serioasă, nu pe chestiuni de interpretări.

Pentru mine este important să aibă aceeași viziune cu cabinetul pe care îl propun în ceea ce privește valorile, să fie bine pregătiți și să își asume.

Sunt dispus să discut într-o manieră cât se poate de responsabilă și serioasă orice propunere pe care am făcut-o, pentru a ridica orice barieră care împiedică asumarea unei decizii. Am transmis acest lucru și colegilor din PNL și din USR".

Care este calendarul votului de învestitură

Tomac a precizat că programul de guvernare și lista cabinetului vor fi prezentate duminică, urmând ca discuțiile cu partidele să continue în paralel pentru obținerea sprijinului politic.

"Termenul pe care îl am este să prezint duminică programul de guvernare și lista cabinetului. Urmează să transmitem astăzi programul de guvernare. Voi merge din nou să discut cu partidele pentru a le solicita sprijinul. Între timp am reușit să finalizez lista de miniștri și programul de guvernare, tocmai pentru a discuta aplicat".

Eugen Tomac a declarat că, în ultimele două săptămâni, a avut discuții atât formale, cât și informale cu lideri politici din PSD, PNL și USR, precizând că acestea au avut rolul de a înțelege poziționările fiecărui partid și de a debloca negocierile pentru formarea guvernului. El susține că discuțiile informale au părut inițial promițătoare, dar că actualul blocaj este generat de „linii roșii” autoimpuse de partide, care trebuie depășite în interesul României, care are nevoie de un guvern funcțional.

Blocajul negocierilor pentru formarea unui nou guvern

Președintele Nicușor Dan a făcut un apel miercuri către partidele politice să fie „responsabile” și să voteze pentru învestirea Guvernului Tomac. Într-o declarație de presă scurtă, la Palatul Cotroceni, șeful statului a părut iritat de blocajul negocierilor conduse de premierul desemnat, Eugen Tomac. Nicușor Dan a subliniat că s-a ajuns la această soluție după ce partidele nu au venit cu o alternativă.

Declarația Președintelui Nicușor Dan vine după ce partidele politice au dat semnale puternice că Guvernul Tomac are șanse mici să primească votul de încredere în Parlament, iar termenul de 10 zile pe care îl are la dispoziție Tomac pentru aceste negocieri se scurge.

Eugen Tomac a avut discuții oficiale și neoficiale cu liderii partidelor politice și ale grupurilor parlamentare. Premierul desemnat are nevoie de 233 de voturi pentru a fi învestit în funcție și a anunțat că nu are de gând să își depună mandatul.