Aeroportul „Henri Coandă” București-Otopeni devine primul din România cu aterizări și decolări coordonate. Cum se schimbă zborurile

Turnul de control de la Aeroportul Internațional „Henri Coandă” București-Otopeni. Sursa foto: Hepta

Cel mai mare coordonator independent de sloturi aeroportuare din lume „Airport Coordination Limited” va furniza servicii complete de coordonare la Aeroportul „Henri Coandă” București-Otopeni, începând cu sezonul de iarnă 2026 - 2027, în cadrul unui acord multianual ce va intra în vigoare pe 25 octombrie 2026, a anunțat, marți, Compania Națională Aeroporturi București (CNAB), potrivit Agerpres.

Compania de Aeroporturi a semnat acordul de coordonare a Aeroportului Internațional „Henri Coandă”, prin care aterizările și decolările vor fi planificate și coordonate, pentru optimizarea capacității operaționale.

Cum se modifică programarea zborurilor

Practic, odată cu introducerea procesului de coordonare la cel mai înalt nivel (nivel 3), zborurile vor fi programate prin aprobarea de sloturi (ore fixe de aterizare și decolare), ceea ce va permite coordonarea capacității reale a pistelor și terminalelor cu numărul programat de zboruri.

„În cadrul coordonării de nivel 3, companiile aeriene sunt obligate să obțină un slot aeroportuar, adică o oră fixă de decolare/aterizare, alocările fiind gestionate de un coordonator independent, în conformitate cu Regulamentul UE nr. 95/93 și cu standardele IATA”, se arată în comunicat.

În Europa, beneficiază de coordonare de nivel 3 toate marile aeroporturi europene: Londra, Paris Charles de Gaulle, Amsterdam, Bruxelles, Viena, Berlin Schonefeld, Frankfurt, Stuttgart, Roma, Milano, Barcelona, Madrid etc.

„Henri Coandă” va fi coordonat de cel mai mare coordonator independent de sloturi aeroportuare din lume, „Airport Coordination Limited”, firmă britanică ce oferă servicii în domeniu pentru 80 de aeroporturi majore de pe toate continentele.

Reducerea aglomerației și îmbunătățirea punctualității companiilor aeriene

„Modernizarea Aeroportului Henri Coandă intră într-o etapă fundamentală odată cu semnarea acordului de coordonare, ceea ce confirmă angajamentul Companiei Naționale Aeroporturi București de a adopta cele mai bune practici internaționale în domeniu. Implementarea coordonării va îmbunătăți semnificativ modul în care este gestionată capacitatea aeroportuară, prin utilizarea mai eficientă a infrastructurii și diminuarea traficului la orele de vârf, marcând astfel creșterea nivelului de servicii oferite atât pasagerilor, cât și companiilor aeriene”, a declarat directorul general al CNAB, Bogdan Mîndrescu, citat în comunicat.

Procesul de coordonare reprezintă o îmbunătățire fundamentală a modului de funcționare a principalului aeroport al României, oferind o serie de beneficii imediate, cum ar fi utilizarea mai eficientă a infrastructurii aeroportuare existente. Astfel, fiecare aterizare și decolare este aliniată la capacitatea declarată a aeroportului, asigurând utilizarea optimă a pistelor, a locurilor de staționare a aeronavelor și a terminalelor.

Un alt beneficiu va fi reducerea aglomerației și îmbunătățirea punctualității companiilor aeriene. Aterizările și decolările se echilibrează pe parcursul zilei, diminuând presiunea din orele de vârf și contribuind la o desfășurare constantă a operațiunilor.

Aeroportul trece la un plan sezonier coordonat

Predictibilitatea operațională este un alt avantaj al procesului, întrucât aeroportul trece la un plan sezonier coordonat, cu o planificare mai eficientă a serviciilor și resurselor operaționale (porți de îmbarcare, locuri de parcare a avioanelor, benzi de bagaje etc).

În plus, procesul de coordonare va oferi aeroportului bucureștean o bază solidă pentru creșterea traficului. În acest sens, capacitatea operațională a aeroportului va fi gestionată eficient pe măsură ce va crește numărul de zboruri și de pasageri.

„Acesta este un parteneriat important, nu doar datorită dimensiunii și creșterii Bucureștiului, ci și pentru că reprezintă un pas decisiv către coordonare într-o perioadă caracterizată de o cerere în creștere. Aeroporturile trec rareori direct la o coordonare completă, iar realizarea cu succes a acestui demers necesită experiență, independență și încredere. Suntem mândri că Bucureștiul a ales ACL pentru a sprijini această tranziție și pentru a contribui la punerea bazelor pentru creșterea și conectivitatea sa continuă”, a declarat Neil Garwood, Chief Executive Officer at Airport Coordination Limited, potrivit comunicatului.

Aeroportul Internațional „Henri Coandă” din București este principala poartă internațională a României, în anul 2025 gestionând peste 17 milioane de pasageri și 127.700 de aterizări și decolări.