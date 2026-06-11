Ambulanțierii protestează la Ministerul Sănătății faţă de noua lege a salarizării. Medicii legiști suspendă activitatea pentru 2 ore

Ambulanțierii protestează la Ministerul Sănătății faţă de noua lege a salarizării. Sursa foto: captură video Antena 3 CNN

Continuă revolta şi protestele în sistemul medical faţă de noua lege a salarizării. Aproape o mie de angajați din serviciile de ambulanță au ieşit joi, în stradă, furioşi pentru că riscă să piardă până la 3.000 de lei din venituri, odată cu reducerea sporurilor. Ei protestează mai întâi în faţa Ministerului Sănătăţii, după care vor merge să îşi strige nemulţumirile şi la Ministerul Muncii. În paralel, medicii legiști din toată țara își suspendă activitatea timp de două ore pentru a denunța subfinanțarea cronică.

Noua lege a salarizării a provocat haos şi incertitudine şi în sistemul medical, motiv pentru care, joi, aproape 1.000 de persoane din cadrul Serviciului de Ambulanță din mai multe oraşe vor protesta azi, iniţial, în faţa Ministerului Sănătăţii din Bucureşti. Manifestarea a fost programată să înceapă la ora 09:30.

Ulterior, în jurul orei 10:30, ambulanţierii se vor muta în faţa Ministerului Muncii, unde vor protesta şi acolo faţă de ambiguitatea acestui nou proiect al viitoarei legi a salarizării.

Angajaţii din cadrul Serviciului de Ambulanţă sunt extrem de revoltaţi şi susţin că, în multe cazuri, vorbim despre salarii îngheţate, iar în altele – despre venituri ce se vor micşora semnificativ. Potrivit acestora, este vorba despre reduceri de 2.000 - 3.000 de lei, în cazul medicilor specialişti, dar şi pentru medicii primari. Un alt exemplu ar fi unele reduceri în valoare de 1.000 de lei – pentru personalul de pe ambulanţă şi alte categorii de personal.

Legiştii, în grevă joi, timp de două ore

Medicii legiști și angajații institutelor și serviciilor de medicină legală din întreaga țară își vor întrerupe activitatea joi, între orele 10:00 și 12:00.

Medicii legiști susțin că "excluderea sistemului medico-legal din prioritățile bugetare, decidenții nu reduc cheltuieli administrative, ci blochează însuși sistemul de justiție".

"Medicina legală nu este o cheltuială administrativă marginală, ci o componentă esențială a probatoriului fără de care înfăptuirea justiției este imposibilă.

Acest protest este un semnal de alarmă privind o realitate ignorată sistematic de decidenți: probațiunea medico-legală este indispensabilă actului de justiție. Fără expertiza medico-legală, anchetele penale stagnează, procesele se amână, iar drepturile cetățenilor – deopotrivă victime și acuzați – sunt grav afectate", au transmis medicii legiști, într-un comunicat.