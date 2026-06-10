Surse: Cele două planuri de rezervă ale lui Nicușor Dan, dacă Guvernul Tomac nu trece de vot. Prima variantă: I-ar da mandatul PSD

Președintele Nicușor Dan. Foto: INQUAM Photos/Ovidiu Dumitru Matiu

Premierul desemnat Eugen Tomac are șanse din ce în ce mai puține pentru a trece împreună cu cabinetul său de votul Parlamentului, au declarat surse politice pentru Antena 3 CNN. Joi, liberalii vor decide dacă vor vota sau nu Guvernul, la fel și cei din USR, iar potrivit surselor citate, dacă cele două partide decid să nu voteze, nici PSD nu va vota Guvernul Tomac. În același timp, la Palatul Cotroceni se lucrează deja la planul B, iar potrivit surselor Antena 3 CNN, prima variantă ar fi un premier PSD.

Pentru ieșirea din criza politică, președintele Nicușor Dan a încercat soluția unui guvern tehnic, condus de un premier independent de partidele politice parlamentare. Eugen Tomac și-a petrecut ultima săptămână încercând să găsească susținere pentru guvernul său, alcătuit din „specialiști”. După discuțiile cu PNL și USR șansele ca Executivul propus de Tomac să primească votul de învestitură au fost din ce în ce mai mici. Nici liderul UDMR, Kelemen Hunor, nu a dat prea multe șanse unui vot pozitiv, iar PSD, în cazul în care PNL și USR nu vor vota guvernul, se va abține.

Eugen Tomac a declarat, marți, că va merge până la capăt cu procedura, adică se va prezenta în fața Parlamentului împreună cu cabinetul propus pentru votul de învestitură. Respingerea guvernului la vot va reseta procedura de desemnare a premierului, iar jocul se mută din nou la Palatul Cotroceni.

Președintele va consulta partidele și va face o a doua propunere de premier. Dacă și a doua propunere cade, Președintele poate declanșa alegerile anticipate, deși, în repetate rânduri, Nicușor Dan a declarat că nu își dorește anticipate.

Președintele României Nicușor Dan înclină ca a doua propunere de premier să fie una politică, au declarat surse oficiale pentru Antena3.ro. „Ne întoarcem la partide”, spun sursele citate. Iar mandatul ar urma să îi fie încredințat Partidului Social Democrat.

Liderii PSD au declarat, după consultările înainte de desemnarea lui Tomac, că partidul este pregătit să își asume guvernarea, iar propunerea de premier ar fi în persoana lui Sorin Grindeanu, președintele PSD. Nu este clar ce majoritate ar reuși Grindeanu să adune pentru învestirea unui guvern, în condițiile în care PNL și USR nu vor susține un astfel de Executiv, optând pentru Opoziție, iar AUR nu a declarat că va vota un doar un guvern din care va face parte.

Un alt plan de rezervă, luat în calcul la Cotroceni în timp ce Eugen Tomac negocia cu partidele politice, ar fi un guvern hibrid, politic-tehnocrat, condus de un premier independent de partidele politice. În acest caz, din cabinet ar putea face parte atât specialiști cât și oameni asumați direct de PSD și UDMR.

Și în această variantă PNL și USR ar urma să treacă în Opoziție, deși președintele Nicușor Dan a sperat că USR ar putea fi convins să se desprindă de Bolojan și să susțină învestirea unui guvern. Guvernu „hibrid” ar putea trece cu voturile PSD, UDMR, minorități și parlamentari neafiliați sau din grupurile apărute recente în Parlament.

Premierul desemant Eugen Tomac a avut, miercuri, o discuție cu președintele Nicușor Dan în care l-a informat despre stadiul negocierilor, potrivit surselor Antena 3 CNN. Acesta a declarat, la Parlament, că dacă există „nemulțumiri” din partea partidelor politice în legătură cu anumite propuneri pentru ministere este dispus să găsească „persoane agreate de toată lumea”.

„Am avut ieri până la orele 24 întâlniri cu parlamentari, senatori și deputați, am revenit astăzi pentru că am cerut timp acolo unde au existat solicitări de explicații suplimentare. Am avut o discuție foarte bună la grupul minorităților, mă bucur că deputații și senatorii constientizează situația. Am prezentat și lista de miniștri pe care o propun și voi continua și azi și mâine să discut oricât e necesar pentru că îmi doresc să deblochez această situație. Sunt pregătit să găsim un compromis necesar pentru a oferi României stabilitate, predictibilitate și o perspectivă clară.

Am spus cât se poate de clar că acest guvern îmi doresc să fie format din specialiști care au capacitatea de a gestiona ministerele pe care le-am propus. Dar, acolo unde există neclarități, nemulțumiri, sunt dispus să discut cu partidele și să propunem persoane agreate de toată lumea”, a declarat Eugen Tomac.