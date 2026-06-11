Localnicii din Nauru, paradisul tropical din Pacific, vor schimbarea numelui țării, considerat „colonialist”. Cum va suna noua denumire

1 minut de citit Publicat la 09:56 11 Iun 2026 Modificat la 09:56 11 Iun 2026

Plajă pe insula Nauru, aflată la 3.000 de kilometri nord-est de Australia, în Oceanul Pacific. Foto: Getty Images

Nauru, un paradis tropical din Pacific și, totodată, cea mai mică republică din lume, și-ar putea schimba denumirea oficială. Insula ar putea în curând avea astfel o nouă denumire - Naoero - un nume local care ar respecta astfel tradiția și identitatea culturală a țării, informează The Guardian.

Această schimbare a numelui țării „ar onora într-un mod mai fidel patrimoniul, limba și identitatea noastră națională”, a declarat președintele țării, David Adeang, într-un discurs rostit în parlament.

Nauru e considerat un „microstat” și este o insulă din Pacific de 21 de kilometri pătrați, situată la 3.000 de kilometri nord-est de Australia.

Populația insulei este de 13.000 de locuitori.

Parlamentul țării a adoptat deja o propunere legislativă pentru modificarea numelui țării. Localnicii sunt apoi chemați la un referendum în care vor vota dacă sunt de acord cu schimbarea denumirii din „Nauru” în „Naoero”.

„Naoero” (pronunțat „Nau-ero”) este cuvântul pe care populația locală îl folosește pentru numele țării.

„Nauru” fusese ales până în prezent numele oficial după ce străinilor „le-a fost greu” să pronunțe denumirea locală, după cum au precizat autoritățile guvernamentale locale.

Astfel, numele țării a fost ales să fie Nauru „nu pentru că am vrut noi, ci din conveniență”, a precizat guvernul local.

Insula a fost mai întâi botezată drept „Insula Fericirii” în 1798, denumire dată de un marinar englez rămas extrem de impresionat de frumusețea locului și generozitatea localnicilor.

Ulterior, în 1888, Germania a anexat insula și numele „Nauru” a fost în cele din urmă denumirea aleasă în documentele oficiale.

În 1919, Australia a preluat administrarea insulei și a păstrat denumirea „Nauru”.

Nauru a fost și denumirea oficială păstrată după declararea independenței insulei, în 1968.

În prezent, guvernul din Nauru a precizat că și alte țări și-au schimbat denumirea oficială și au ales variante locale specifice, în locul denumirilor „internaționalizate” - Türkiye, în loc de Turcia sau Eswatini, în loc de Swaziland.