O țară din Europa va vota pentru limitarea populației la 10 milioane de locuitori, după ce numărul imigranților a atins niveluri record

Votul național privind limitarea populației Elveției la 10 milioane de locuitori în următoarele decenii se încheie duminică. FOTO: Profimedia Images

Elvețienii sunt chemați duminică să voteze asupra unei propuneri fără precedent de limitare a populației Elveției, parte a unei campanii de lungă durată a liderilor de dreapta care doresc plafonarea numărului de străini care migrează în această țară alpină bogată și prosperă din punct de vedere economic, potrivit AP.

Votul național privind limitarea populației Elveției la 10 milioane de locuitori în următoarele decenii se încheie duminică, odată cu votul în persoană. Sistemul democratic elvețian le oferă cetățenilor un rol direct în procesul decizional prin referendumuri organizate, de regulă, de patru ori pe an.

Propunerea este susținută de Partidul Popular Elvețian, formațiunea cu cele mai multe locuri în Parlament, care de ani de zile își construiește succesul politic pe baza și prin alimentarea tendințelor izolaționiste din societatea elvețiană.

Un sondaj recent realizat de institutul gfs.bern sugerează că rezultatul ar putea fi foarte strâns.

Susținătorii inițiativei sunt nemulțumiți de afluxul de cetățeni veniți din Uniunea Europeană și susțin că infrastructura, locuințele, programele sociale, resursele naturale și stilul de viață din Elveția au fost puse sub presiune de creșterea demografică.

Criticii spun că adoptarea măsurii ar reprezenta o lovitură, argumentând că Elveția beneficiază de relațiile apropiate cu UE și de forța de muncă, expertiza și competențele aduse de străini în domenii precum sănătatea, finanțele, industria farmaceutică și tehnologia.

Guvernul federal și Parlamentul se opun inițiativei. EconomieSuisse, una dintre principalele organizații ale mediului de afaceri elvețian, a catalogat-o drept o „propunere absurdă” care amenință securitatea și prosperitatea țării.

Bernard Bapst, parlamentar al Partidului Popular Elvețian în cantonul Fribourg și fost funcționar vamal, a respins orice risc la adresa securității și a afirmat că „diverse forme de criminalitate” au crescut după ce Elveția a adoptat politica frontierelor deschise.

De când Elveția și UE au relaxat restricțiile privind dreptul cetățenilor de a locui și munci de o parte și de alta a frontierelor, în 2002, populația Elveției a crescut cu 23%, ajungând la 9,1 milioane de locuitori la sfârșitul anului trecut. În aceeași perioadă, produsul economic al țării a crescut cu 24%, arată datele guvernamentale.

„Suntem victimele propriului succes”, a declarat Reto Föllmi, profesor de economie internațională la Universitatea din St. Gallen.

Un vot favorabil ar obliga guvernul elvețian să ia măsuri pentru limitarea populației la 10 milioane de locuitori până în 2050. Dacă populația va ajunge la 9,5 milioane înainte de această dată, autoritățile vor trebui să introducă restricții privind azilul, reunificarea familială și permisele de ședere și ar putea fi nevoite să renunțe complet la acordul cu UE privind libera circulație a persoanelor.

Din cauza orizontului de timp îndelungat, experții spun că efectele economice și demografice imediate ar fi limitate.

Rene Schwok, profesor de științe politice la Universitatea din Geneva, a declarat că o victorie a taberei „Da” ar tensiona relațiile Elveției cu Bruxellesul și ar crea incertitudine pentru investițiile străine în țară, în condițiile în care Uniunea Europeană este de departe cel mai important partener comercial al Elveției.

Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), care reunește 38 de state, a raportat că populația născută în străinătate reprezenta 32% din totalul locuitorilor Elveției în 2024. Doar Luxemburgul, unde peste jumătate dintre rezidenți sunt născuți în afara țării, și Australia au procente mai ridicate.

Migrația internațională este de mult timp un subiect sensibil în Europa, pe fondul îmbătrânirii populației și al creșterii sentimentelor antiimigrație. Dacă în alte țări europene aceste sentimente se concentrează asupra migranților proveniți din lumea în curs de dezvoltare, majoritatea străinilor din Elveția sunt europeni.

Elvețienii au fost chemați în repetate rânduri să se pronunțe asupra imigrației în ultimii 50 de ani. Un singur referendum de acest tip — „Împotriva imigrației în masă”, organizat în 2014 — a fost aprobat la limită, după o campanie care a exploatat temerile legate de suprapopulare și de creșterea numărului de musulmani din țară.