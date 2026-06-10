Un bărbat a fost fericit că a cumpărat un apartament la etajul 34. Dar când blocul a fost finalizat a aflat că avea doar 32 de etaje

Imagine cu caracter ilustrativ. sursa foto: Getty

Un bărbat din China a cumpărat un apartament la etajul 34 al unui bloc nou, pentru ca patru ani mai târziu să afle că imobilul are doar 32 de etaje – începutul unui coșmar juridic care l-a lăsat fără locuință și fără cea mai mare parte a banilor investiți, scrie South China Morning Post.

Shen, un locuitor din provincia Shaanxi din nord-vestul Chinei, a achiziționat în 2013 un apartament nou într-un sat din apropierea capitalei provinciale Xian.

Și-a ales o unitate de 90 de metri pătrați la etajul 34, la prețul de 2.646 de yuani (aproximativ 400 de dolari) pe metrul pătrat – adică în jur de o treime din prețul mediu al locuințelor din zonă. Diferența de preț se explica printr-un detaliu esențial: apartamentul venea cu drepturi de proprietate limitate.

Locuințele cu drepturi limitate de proprietate reprezintă o categorie informală de piață gri imobiliară – construcții ridicate ilegal pe terenuri agricole aflate în proprietate colectivă, lăsate neutilizate în contextul urbanizării accelerate a Chinei. Astfel de apartamente nu pot fi revândute și nu sunt protejate de lege, însă oamenii le cumpără în continuare pentru că sunt ieftine.

Shen a achitat în 2013 un avans de 117.700 de yuani (aproximativ 17.400 de dolari), iar dezvoltatorul i-a promis că actele necesare pentru autorizarea construcției vor fi obținute ulterior. În realitate, pentru astfel de imobile ilegale, obținerea documentației complete este imposibilă. Contractul semnat prevedea predarea apartamentului în 2015.

Întors la locul de muncă din Beijing, Shen a constatat că blocul nu fusese finalizat la termenul agreat. În 2017, dezvoltatorul l-a anunțat că lucrările sunt gata și i-a cerut să achite suma rămasă. Shen a condiționat plata de primirea cheilor – iar câteva luni mai târziu a primit vestea că blocul în care își cumpărase apartamentul are, de fapt, doar 32 de etaje.

Inițial, dezvoltatorul i-a oferit un apartament la etajul 32 ca alternativă, dar Shen nu dispunea în acel moment de restul sumei. Două luni mai târziu, i s-a comunicat că și acel apartament fusese vândut.

Shen a solicitat returnarea banilor, dar dezvoltatorul a invocat lipsa fondurilor și l-a rugat să aștepte. În 2020 a primit înapoi 20.000 de yuani, în 2022 alți 50.000 – după care dezvoltatorul a încetat să-i mai răspundă la telefon.

Bărbatul a apelat la arbitraj. Comisia de arbitraj din Xian a dispus ca dezvoltatorul să restituie avansul nerambursat de 47.700 de yuani, plus dobânzi de 27.000 de yuani, și a stabilit o penalitate suplimentară de 47.000 de yuani în cazul nerespectării obligației de plată.

Până în mai 2025, Shen nu primise însă niciun ban. A acționat în judecată debitorul, iar instanța locală a emis un ordin de restricție a cheltuielilor împotriva acestuia – însă debitorul nu figura cu economii sau proprietăți înregistrate pe numele său.

Pe rețelele sociale, cazul a declanșat dezbateri aprinse despre riscurile achiziționării de locuințe cu drepturi limitate de proprietate.

„Apartamentele cu drepturi limitate sunt ieftine, dar au o grămadă de probleme. Omul e ghinionist, dar nu are cum să fie ajutat”, a comentat un utilizator.

O altă persoană a explicat de ce a ales totuși să cumpere un astfel de apartament, știind riscurile: „Aș fi cheltuit aceeași sumă pe chirie și tot nu aș fi avut o locuință a mea după zece ani”.