Ucrainenii prezintă noile motociclete „stealth” electrice, silențioase și cu amprentă termală redusă: „Wolfstrom” atinge 80 km/h

1 minut de citit Publicat la 12:53 10 Iun 2026 Modificat la 12:57 10 Iun 2026

Noile motociclete electrice „Wolfostorm” din dotarea armatei ucrainene. Foto: Ministerul Apărării de la Kiev

Ministerul ucrainean al Apărării a anunțat aprobarea producției unui nou tip de moticicletă electrică ce urmează a fi folosită de trupele ucrainene. Motocicleta „Wolfstorm” cântărește 105 kilograme, poate transporta doi militari, atinge o viteză maximă de 80 de kilometri pe oră, iar bateria de 8kW oferă o autonomie de 100 de kilometri, informează Euromaidanpress.

Din cauza motorului electric, „Wolfstrom” este, conform surselor ucrainene, o motocicletă silențioasă și care nu degajă niciun fel de emisii termale, specifice motoarelor clasice.

Agenția de achiziții militare a Ucrainei a contractat pentru anul 2026 1.500 de astfel de motociclete.

Războiul cu drone din Ucraina a transformat motocicletele într-unul din cele mai des utilizate mijloace de deplasare pe linia frontului.

Motocicletele sunt deja folosite de echipe mici de asalt mobile, unități de recunoaștere și echipaje medicale care evacuează răniții.

De asemenea, motocicletele se deplasează mai ușor și sunt mai greu de detectat decât vehiculele blindate clasice, mult mai greoaie și lente și, astfel, mult mai vulnerabile atacurilor cu drone kamikaze.

„Wolfstorm” are o capacitate de transport de 200 de kilograme - practic, echivalentul a doi militari complet echipați de luptă.

Motocicleta e prevăzută și cu marșarier.

Faptul că aceste moticiclete combină o amprentă termală redusă și sunt silențioase reprezintă un avantaj pentru unitățile din prima linie a războiului ucrainean: dronele de atac sunt prevăzute cu dispozitive termale, sau de vedere pe timp de noapte și inclusiv detectoare acustice, care activează drona în momentul detectării zgomotului produs de un motor clasic.