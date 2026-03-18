Instagram elimină criptarea pentru mesajele private. Cine va avea acces la conversațiile utilizatorilor, din luna mai

Sigla rețelei sociale Instagram. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Instagram nu va mai cripta mesajele private dintre utilizatori, începând din luna mai, după ani de critici din partea autorităților de aplicare a legii și a organizațiilor pentru siguranța copiilor cu privire la această funcție, potrivit The Guardian.

Meta a anunțat discret în această lună, pe pagina de ajutor a Instagram și într-o actualizare a unei postări din 2022, că criptarea end-to-end nu va mai fi disponibilă pentru mesajele directe dintre utilizatori pe Instagram începând cu 8 mai 2026.

Aceasta înseamnă că Meta va putea vedea conținutul mesajelor dintre toți utilizatorii – lucru pe care până acum îl putea face doar în cazul celor care nu activaseră criptarea.

Funcția părea deja dezactivată pentru utilizatorii din Australia, atunci când jurnaliștii Guardian Australia au testat aplicația miercuri.

WhatsApp rămâne criptat

Un purtător de cuvânt al Meta a declarat că decizia de a renunța la criptare a fost luată din cauza utilizării reduse.

„Foarte puțini oameni optau pentru mesagerie criptată end-to-end în DM-uri, așa că eliminăm această opțiune de pe Instagram în lunile următoare”, a spus acesta. „Cei care doresc să continue să trimită mesaje cu criptare end-to-end pot face acest lucru cu ușurință pe WhatsApp.”

Directorul executiv al Meta, Mark Zuckerberg, a anunțat pentru prima dată planurile de a implementa criptarea end-to-end pe toate platformele companiei încă din 2019, însă implementarea a început abia în 2023.

Meta s-a confruntat cu critici din partea organizațiilor pentru protecția copiilor și a unei alianțe de agenții de aplicare a legii – inclusiv FBI, Interpol, Agenția Națională pentru Combaterea Criminalității din Marea Britanie și poliția federală australiană – care au susținut că această funcție ar reduce capacitatea de a proteja copiii în mediul online.

Un purtător de cuvânt al biroului comisarului australian pentru siguranță online (eSafety) a declarat că o criptare puternică joacă un rol important în protejarea vieții private și a securității, însă platformele trebuie să prevină, să detecteze și să răspundă la riscuri.

„Acolo unde criptarea end-to-end este implementată fără măsuri adecvate de siguranță, aceasta poate crește riscurile și poate împiedica identificarea unor probleme precum exploatarea sexuală a copiilor, terorismul și extremismul violent”, a spus acesta. „În cele din urmă, decizia de a implementa criptarea end-to-end este una de business și design pentru platforme, însă aceasta nu elimină responsabilitatea lor de a preveni prejudiciile.”

„Meta ar putea să se orienteze către o separare mai clară între rețelele sociale și aplicațiile de chat”

Tom Sulston, șeful departamentului de politici la Digital Rights Watch, a declarat că decizia nu este neapărat o concesie făcută autorităților, ci mai degrabă o schimbare de strategie a Meta privind integrarea platformelor sale.

„Faptul că WhatsApp rămâne criptat sugerează că Meta ar putea să se orienteze către o separare mai clară între rețelele sociale și aplicațiile de chat – principala diferență fiind că utilizatorii de social media se pot descoperi între ei, în timp ce utilizatorii de chat trebuie să se cunoască deja”, a spus el.

Factorul financiar ar putea fi, de asemenea, important, a adăugat acesta, întrucât Meta ar putea folosi conținutul mesajelor pentru a personaliza publicitatea și pentru a antrena chatbot-uri.

„Poate că nu fac asta acum, dar presiunea comercială este uriașă, așa că pare inevitabil că vor face acest lucru, dacă nu cumva o fac deja”, a spus el.

Sulston a mai spus că mai multe companii de tehnologie ar trebui să adopte criptarea end-to-end, nu să renunțe la ea „De ce să nu îmbunătățești produsul, în loc să continui să-l degradezi?”