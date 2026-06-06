La doar 19 ani, rusoaica Mirra Andreeva a câștigat Roland Garros și a obținut primul titlu de Grand Slam al carierei

Rusoaica Mirra Andreeva a câștigat Roland Garros. Foto: Getty Images

Rusoaica Mirra Andreeva a câștigat Roland Garros și a obținut primul titlu de Grand Slam al carierei, la doar 19 ani. Andreeva, aflată pe locul 8 mondial, a învins-o sâmbătă pe poloneza Maja Chwalinska, venită din calificări și clasată pe locul 114 WTA, cu scorul de 6-3, 6-2, în finala de la French Open, scrie AP.

Andreeva a devenit cea mai tânără jucătoare care câștigă titlul la simplu feminin după Monica Seles, care avea 18 ani când a cucerit al treilea său trofeu consecutiv la Roland Garros, în 1992.

De partea cealaltă, Chwalinska încerca să devină prima jucătoare venită din calificări care reușește să câștige titlul la Roland Garros.

În momentul în care a transformat prima minge de meci cu un rever în cross câștigător, Andreeva s-a prăbușit în genunchi pe zgura pariziană și a sărbătorit victoria.

Finala masculină este programată duminică, când Alexander Zverev îl va întâlni pe Flavio Cobolli, în ultimul act al unuia dintre cele mai surprinzătoare turnee de Grand Slam din ultimii ani.

Ascensiunea începută la 15 ani

Mirra Andreeva este văzută drept o viitoare mare campioană de Grand Slam încă de când a atras atenția lumii tenisului la doar 15 ani, la turneul de la Madrid Open. Atunci a devenit a treia cea mai tânără jucătoare care câștigă un meci pe tabloul principal al unui turneu WTA 1000 și a ajuns până în sferturile de finală.

În ultimii ani, Andreeva a fost nevoită să concureze sub statut neutru, fără drapelul Rusiei, din cauza războiului din Ucraina.

După victoria din semifinale împotriva ucrainencei Marta Kostyuk, adversara sa a refuzat să îi strângă mâna, așa cum procedează jucătoarele din Ucraina în meciurile împotriva sportivelor din Rusia de la declanșarea războiului, în 2022.